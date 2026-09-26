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Největší evropský pěší festival Eurorando: Lidé objevují Krušné hory i pohraničí

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V Krušných horách pokračuje festival turistiky Eurorando 2026. Jeho návštěvníci, zkušení turisté z celé Evropy, si chválí členitost terénu i rozmanitost tras s průvodcem i pestrost dalších výletů. Zajímají se také o hornickou historii regionu a dějiny česko-německého pohraničí.
Největší evropský pěší festival Eurorando: Lidé objevují Krušné hory i pohraničí

Největší evropský pěší festival Eurorando: Lidé objevují Krušné hory i pohraničí

Zdroj: Eurorando 2026
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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