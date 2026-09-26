Největší evropský pěší festival Eurorando: Lidé objevují Krušné hory i pohraničí

„Máme tady dneska sedmnáctičlennou skupinu. Převážně jsou to senioři. Největší část je z Německa, ale je tady i skupina z Francie a samozřejmě i z Čech. Nejvíce se jim na trase líbí výhledy, rozmanitost terénu. Chvíli se jde lesem, chvíli se jde po loukách, a určitě je zaujala i hornická minulost regionu, na kterou se hodně ptají,“ řekla v týdnu průvodkyně Štěpánka Bartoňová, která provází skupiny v okolí Kraslic a Bublavy na Sokolovsku.
Kapacita jednotlivých skupin pro organizované vycházky na trasy s průvodcem je 25 lidí, některé jsou zcela zaplněny. „Máme zprávy, že některé turisty první dva dny odradilo nevlídné ranní počasí na Božím Daru, odkud povětšinou vyrážejí autobusem na startovací body jednotlivých tras,“ dodala Bartoňová. Podle ní hraje roli i to, že někteří podcenili náročnost tras nebo přecenili své síly.
Denně 12 kilometrů v téměř 80 letech
Výklady průvodci primárně nedělají, lidé si spíše chtějí povídat nebo se vyptávají na výhledy a zastávky po trase. „Já chodím hodně, různě po Evropě a slýchám, že jsem inspirací pro lidi, protože když zjistí, že mi příští rok bude 80, tak jim spadne brada. Ale já to mám v sobě,“ řekla druhá z průvodkyň na kraslicko-bublavské trase Věra Denková. Jako průvodkyně se přihlásila proto, aby si dokázala, že zvládne denně ujít dvanáct kilometrů s téměř šestisetmetrovým převýšením. „A také jsem pyšná, že dokážu komunikovat s lidmi tolika různých řečí,“ dodala.
Týdenní program nabízí přes padesát pěších tras včetně několika přeshraničních. Vstupenka stojí deset eur a platí celý týden na všechny trasy. Účastníci za ni dostanou také katalog, informace a služby průvodce. Festival přináší i pět celodenních autobusových výletů, ferratu (zajištěnou cestu ve skalnatém terénu) u německého Erlabrunnu nedaleko Potůčků nebo splouvání Ohře.
Trasy přes města i skokanské můstky
Pěší trasy mají nejčastěji mezi deseti a dvaceti kilometry. Jejich obtížnost je povětšinou stanovena jako střední nebo vysoká, a to hlavně kvůli několikasetmetrovému převýšení a horskému terénu. Trasy vedou městy i lesem a neobydlenou krajinou, většinou snoubí obojí. Turisty zavedou jak na nejvyšší horu českého Krušnohoří Klínovec, tak na Fichtelberg, nejvyšší vrchol Saska. Trasy vedou i po hornických památkách, přes vyhlídková místa a vodní díla na obou stranách hranice.
Jedna z nejkratších tras měří asi čtyři kilometry a zavede účastníky Euroranda na skokanské můstky ve středisku zimních sportů Oberwiesenthal. Nejdelší z pěších tras měří pětadvacet kilometrů a vede kolem přehrady Přísečnice a částečně po hřebenové stezce Krušné hory-Vogtland.
Celkový rozpočet festivalu je zhruba pětadvacet milionů korun. Velká většina nákladů je podle Štěpána Javůrka, ředitele Destinační agentury Krušnohoří, která Eurorando organizuje, financována z evropského dotačního programu Interreg. Na akci přispěly také Karlovarský a Ústecký kraj. V rozpočtu jsou kromě nákladů na organizaci také peníze pro šest partnerských měst, která pořádají kulturní akce, na nové značení tras a rozvoj infrastruktury.
Cílem festivalu je podpora aktivního pohybu, přátelství mezi národy a poznávání přírodního i kulturního bohatství Evropy. První ročník byl v roce 2001 ve Štrasburku, následovaly čtyři další na různých místech Evropy.