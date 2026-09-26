Co se stane, když v září vykopete pivoňku. Klíčem k novým květům jsou tři centimetry

Jenže Royal Horticultural Society, Iowa State University i American Peony Society popisují podzimní dělení a přesazování jako standardní zahradnický úkon. Don Hollingsworth z American Peony Society dokonce uvádí, že pivoňky byly úspěšně vyjmuty a znovu zasazeny v kterémkoli ročním období, podzim je prostě nejpříznivější.
Proč právě září otevírá biologické okno pro přesazení pivoněk
Koncem léta pivoňka ukládá zásoby do masivních zásobních kořenů a nadzemní část postupně utlumuje aktivitu. Půda je po letních měsících stále prohřátá, vzduch ale už chladne, a právě tato kombinace snižuje stres a současně umožňuje nově zasazeným kořenům růst. Podle Oklahoma State University pokračuje kořenový růst, dokud teplota půdy neklesne pod zhruba 4,5 °C.
Pro české podmínky to znamená, že v nížinách zbývá od konce září obvykle šest i více týdnů do promrznutí. V podhorských zahradách se okno zužuje, a proto je lepší práci dokončit do poloviny září. Aktuální teplotu půdy v hloubce 5 a 10 cm si můžete ověřit na stanicích
ČHMÚ, orientační kontrola, která ušetří zbytečné riziko. Tři centimetry, které rozhodují o květech bylinných a Itoh pivoněk
Když vyryjete bylinnou pivoňku, na horní straně kořenového trsu uvidíte malé jasně červené až růžové pupeny, takzvaná očka. Právě z nich na jaře vyrazí nové výhony s květy. RHS požaduje, aby nad těmito pupeny leželo maximálně 2,5 cm zeminy. Iowa State University připouští rozmezí 2,5 až 5 cm a zároveň varuje: hlubší uložení vede k bujnému listí, avšak mizivému kvetení.
Stejné pravidlo platí pro Itoh pivoňky. Přestože jsou kříženci bylinných a dřevitých typů, RHS je řadí k intersekčním pivoňkám pěstovaným podle stejné logiky jako bylinné. Rozhoduje zahradnický habitus, nikoli rodokmen. Itoh navíc hluboce koření a podle RHS se nehodí do nádob; přesazování z volné půdy do květináče tedy nepředstavuje rozumný záchranný scénář.
Praktický postup u bylinné i Itoh pivoňky:
Trs opatrně vyryjte vidlemi, oklepejte nebo omyjte hlínu z kořenů. Rozdělte na části se 3 až 5 očky; menší dělenky kvetou později, celý nepodělený trs po zkrácení kořenů může roky strádat. Vysaďte do připravené jámy tak, aby pupeny ležely 2,5 až 3 cm pod povrchem. První zimu přikryjte slámou nebo jehličím, na jaře mulč z místa rašení odstraňte. Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Pivoňky můžete na podzim nejenom ostříhat, ale také přesadit Roubované dřevité pivoňky vyžadují opačný přístup k hloubce
U dřevitých pivoněk, které se v zahradnictvích prodávají jako roubované sazenice, platí zcela odlišná logika. Roub, tedy místo spojení ušlechtilé odrůdy s podnoží, musí skončit přibližně 15 cm pod úrovní terénu. Důvod je prostý: hlubší uložení umožní nadzemní části vytvořit si vlastní kořeny a postupně se osamostatnit od podnože. RHS i American Peony Society se v tomto doporučení shodují.
Kdo sází dřevitou pivoňku stejně mělce jako bylinnou, připravuje ji o šanci zakořenit nad roubem. A naopak, kdo zasune bylinnou pivoňku patnáct centimetrů hluboko, pohřbí pupeny a na květy může čekat marně.
Typ pivoňky Hloubka výsadby Co měřit Bylinná 2,5–3 cm pod povrchem Vzdálenost od oček ke hladině půdy Itoh (intersekční) 2,5–3 cm pod povrchem Totéž jako u bylinné Dřevitá roubovaná cca 15 cm pod povrchem Místo roubu pod úrovní terénu Starý trs, kontejnerová sazenice a čerstvá dělenka: tři různé výchozí situace
Vykopání mohutného trsu, který na záhonu rostl dvacet let, představuje nejnáročnější variantu. Zásobní kořeny dosahují značné délky a při vyzvednutí se nevyhnutelně zkrátí. Pokud takový kolos vrátíte do země celý, může podle American Peony Society roky živořit. Řešením je rozdělit ho na menší části, každou se 3 až 5 očky a přiměřenou porcí kořenů.
Kontejnerovaná pivoňka z obchodu bývá už ve správné hloubce. Iowa State University doporučuje zasadit ji do terénu ve stejné úrovni, v jaké rostla v nádobě, a kořenový bal co nejméně narušovat. Šok z přesazení je u ní výrazně menší než u vykopaného starého trsu.
Čerstvá dělenka od souseda nebo z e-shopu vyžaduje nejpečlivější zacházení: zkontrolujte počet oček, ořízněte poškozené kořeny, nechte řezné plochy krátce oschnout a vysaďte do přesné hloubky. Mulčujte kolem rostliny, nikdy přes střed; postupné dosypávání kompostu nad korunu dokáže během let „pohřbít“ pupeny a zastavit kvetení stejně spolehlivě jako chybná výsadba.
Kdy čekat první květy a co dělat, když nepřijdou
Slabší nebo nulové kvetení v prvním jaru po přesazení patří k normálnímu průběhu. RHS počítá s návratem květů přibližně za dva roky, Iowa State University uvádí plnější formu za dvě až tři sezóny. Drobnější dělenky s méně než třemi očky potřebují ještě delší čas.
Pokud pivoňka ani po dvou letech nekvete, stojí za to ověřit nejčastější příčiny: koruna sedí příliš hluboko, stanoviště je stinnější než původní, rostlina dostává nadbytek dusíku, nebo byl listový aparát odstraněn předčasně během léta. Další vyrytí na jaře by přidalo zbytečný stres; případnou korekci hloubky provádějte opět na podzim.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková