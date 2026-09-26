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Krajíc chleba stáhne z vývaru přebytečný tuk už za pár vteřin. Ztvrdlý bochník vrátí do formy trouba za 20 minut

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Chléb umí v kuchyni víc, než skončit nakrájený vedle talíře s polévkou. Jeden krajíc dokáže odmastit hotový vývar a ztvrdlý bochník se dá vrátit do stavu, kdy se na něm dá normálně pochutnat. Obě finty zvládnete s tím, co máte doma.
Krajíc chleba stáhne z vývaru přebytečný tuk už za pár vteřin. Ztvrdlý bochník vrátí do formy trouba za 20 minut

Krajíc chleba stáhne z vývaru přebytečný tuk už za pár vteřin. Ztvrdlý bochník vrátí do formy trouba za 20 minut

Zdroj: Foto: FranHogan - licence CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Bydlení

Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.

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