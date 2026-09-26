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Otevřete dnes lednici a podívejte se na těsnění: Pokud tam uvidíte 1 věc, jídlo se vám kazí dvakrát rychleji

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Gumový rám kolem dvířek ledničky si skoro nikdo pořádně neprohlédne. Přitom je to jedna z nejdůležitějších částí celého spotřebiče. Rozhoduje o tom, jestli vám potraviny vydrží čerstvé několik dní, nebo...
Otevřete dnes lednici a podívejte se na těsnění: Pokud tam uvidíte 1 věc, jídlo se vám kazí dvakrát rychleji

Otevřete dnes lednici a podívejte se na těsnění: Pokud tam uvidíte 1 věc, jídlo se vám kazí dvakrát rychleji

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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