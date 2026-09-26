Otevřete dnes lednici a podívejte se na těsnění: Pokud tam uvidíte 1 věc, jídlo se vám kazí dvakrát rychleji

Gumový rám kolem dvířek ledničky si skoro nikdo pořádně neprohlédne. Přitom je to jedna z nejdůležitějších částí celého spotřebiče. Rozhoduje o tom, jestli vám potraviny vydrží čerstvé několik dní, nebo jestli je budete co chvíli vyhazovat. Stačí dnes otevřít dvířka a pozorně se zadívat do záhybů té gumy.
Ta jedna věc, kterou na těsnění hledáte, je plíseň
V přehybech gumového těsnění se drží vlhkost a drobty jídla, ke kterým se běžný hadr při úklidu vůbec nedostane. Právě tam se po čase objeví tmavé skvrny plísně. Většina lidí je nikdy nezaregistruje, protože se do těch míst prostě nedívá.
Plíseň přímo na dvířkách není jen ošklivá kosmetická vada. Sedí kousek od odkrytých potravin a při každém otevření se její výtrusy dostávají dovnitř. Do jídla se tak přenášejí plísně i bakterie, které dokážou pokazit chuť a hlavně bezpečnost toho, co jíte. Černé fleky na gumě jsou zkrátka jasný signál, že je čas jednat.
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Guma, která je zaplísněná, mastná nebo časem ztvrdlá, přestává pořádně přisávat dvířka k rámu. Vznikne drobná škvíra a tou do vnitřku nepřetržitě proudí teplý a vlhký vzduch z kuchyně.
Následky se pak nabalují jeden na druhý. Uvnitř stoupá teplota i vlhkost, na zadní stěně přibývá námraza a kompresor musí běžet skoro pořád, aby chlad dohnal. A čím je v lednici tepleji, tím rychleji se v ní množí mikroby, kvůli kterým jídlo hnije a plesniví. I mírně teplejší chladnička tak zkrátí trvanlivost potravin víc, než byste čekali.
Test papírem odhalí problém za pár vteřin
Jestli máte podezření, že guma nedoléhá, nemusíte nic odhadovat. Poslouží k tomu bankovka nebo úzký proužek papíru. Zasuňte ho mezi gumu a rám a dvířka na něj přivřete. Nechte kousek papíru přečnívat ven, ať máte za co zatáhnout.
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Potom papír zkuste vytáhnout. Když klade odpor a musíte trochu zabrat, těsnění drží a je v pořádku. Pokud vyjede ven úplně bez odporu nebo dokonce vypadne sám, guma svou práci neplní a pouští teplo dovnitř.
Jak gumu vyčistit a co dělat, když už praská
Zaplísněné a špinavé těsnění naštěstí často zachráníte během chvilky:
Namíchejte si ocet s vodou v poměru jedna ku jedné. Namočte do roztoku starý zubní kartáček a projeďte jím všechny přehyby gumy. Kartáček se dostane i do úzkých míst, kam se hadr nedotlačí. Nakonec těsnění pečlivě otřete do sucha. Aby guma zůstala poddajná a neztvrdla, potřete ji jednou za čas tenkou vrstvou potravinářského oleje. Přečtěte si také: Kolik si vydělá kuchař na výletní lodi za 1 plavbu? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada
Čistěte ji přitom pravidelně, protože usazený prach a mastnota přilnavost postupně zhoršují.
Pravidelné čištění gumového těsnění mu vrátí přilnavost a zabrání plísni. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Někdy je na čištění pozdě a guma je popraskaná nebo se odchlipuje. Odchlíplý úsek projeďte proudem teplého vzduchu z fénu a dvířka pak asi na hodinu nechte v klidu. Těsnění se zahřátím znovu přisaje a srovná do tvaru. Menší prasklinku spolehlivě zalepí silikon. Když je guma roztržená po celém obvodu, čeká vás výměna. U novějších modelů obvykle stačí zajet do značkového servisu s typovým označením lednice a náhradní gumu vám vydají. Novou gumu je dobré před nasazením chvíli podržet v teplé vodě, protože vlažná je pružnější a do drážky se usadí snadněji.
Zkontrolujte i teplotu, ať není snaha zbytečná
I dokonale těsnící dvířka jsou k ničemu, když má lednice špatně nastavený termostat. Ideál se pohybuje někde kolem 3 až 5 °C. Jakmile teplota vyleze nad pět stupňů, potraviny se začnou kazit citelně rychleji, i kdyby guma seděla jako ulitá.
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Úplně nejchladněji je v lednici dole, v patře nad boxy na zeleninu. Sem si ukládejte suroviny, které se zkazí nejrychleji, tedy hlavně čerstvé maso a ryby. A nepěchujte lednici k prasknutí. Mezi potravinami musí volně proudit vzduch, jinak se chlad nedostane všude a jídlo se kazí i při dobře nastavené teplotě.
Zdroje: https://www.haier-europe.com/cs_CZ/blogs/news/jak-vycistit-lednici-vcetne-tesneni-a-odtoku, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/22812-lednicka-bankovka-test, https://www.hoover-home.com/cs_CZ/blog/proc-se-tvori-namraza-na-zadni-stene-lednice/, https://m.pikant.cz/jidlo/386-pozor-na-nejcastejsi-chyby-kvuli-kterym-vam-plesnivi-jidlo-v-lednici.html, https://bydleni.magazinplus.cz/1122-spatne-tesneni-lednice-jak-jej-vymenit-svepomoci-nebo-opravit-praskliny.html