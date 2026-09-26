Mléko A2 se objevuje v obchodech. Neprošlo žádnou úpravou, přesto je vhodné pro alergiky. Obsahuje původní kasein, který krávy měly před staletími šlechtění

Tím se v českém institucionálním prostoru poprvé otevřela cesta k ověřitelné značce na etiketě. Během léta přibyla na Rohlik.cz samostatná kategorie „Výrobky z A2 mléka“ se selskými mléky, jogurty i čerstvými sýry. A Český svaz chovatelů holštýnského a dalších plemen skotu začal udělovat certifikáty producentům ve více krajích. Z farmářské kuriozity se tak stala obchodně čitelná položka. Co za ní stojí, komu může vyhovovat a kde končí fakta a začíná marketing?
Jedna aminokyselina, která mění trávení
Celý příběh se odehrává na molekulární úrovni. β-kasein, bílkovina tvořící zhruba třicet procent všech mléčných proteinů, existuje v několika genetických variantách. Dvě nejdiskutovanější nesou označení A1 a A2. Odlišuje je jediná aminokyselina na pozici 67 řetězce: varianta A2 tam má prolin, varianta A1 histidin. Zdánlivá drobnost, jenže právě histidin umožňuje, aby se při trávení odštěpil peptid zvaný β-kasomorfin-7 (BCM-7). Varianta s prolinem toto štěpení neumožňuje.
Každá dojnice nese dvě kopie genu pro β-kasein. Kráva s genotypem A2A2 produkuje výhradně variantu A2 po celý život. Žádná úprava v mlékárně, žádná filtrace, žádné přidávání enzymů. Mléko projde standardní pasterací a stáčí se do lahve. Rozdíl vzniká v organismu zvířete, nikoli na výrobní lince.
Proč se A1 varianta rozšířila po celém světě
A2 β-kasein bývá v odborné literatuře popisován jako ancestrální forma, tedy původní podoba bílkoviny, kterou produkovaly divoké předchůdkyně dnešního skotu. Varianta A1 je odvozená mutace, která se rozšířila během vývoje evropských taurinních linií. Zásadní akcelerátor přišel ve dvacátém století: globální expanze holštýnsko-fríské genetiky, selektované primárně na objem mléka, zvýšila frekvenci A1 v komerčních stádech po celém světě.
Některá plemena si přitom vysoký podíl A2 zachovala. Jersey, Guernsey, normandský skot nebo Brown Swiss patří mezi linie s přirozeně vyšším zastoupením A2 genů. V českém kontextu je zajímavý domácí strakatý skot, u jehož sledované populace uvádí metodika Výzkumného ústavu živočišné výroby genotyp A2A2 v podílu 64,7 procenta. Podle výsledků kontroly užitkovosti za období 2024/2025 se v tuzemsku eviduje přes tisíc laktací Jersey a 180 laktací normandského skotu. Genetický základ pro A2 produkci tu tedy existuje.
Komu A2 mléko skutečně prospěje, a komu nikoli
Randomizovaná dvojitě zaslepená crossover studie z Purdue University porovnávala tři ramena: běžné mléko, A2 mléko a bezlaktózové mléko. Účastníci s porušeným vstřebáváním laktózy hlásili po A2 mléce nižší skóre bolestí břicha a nižší produkci vodíku v dechových testech oproti konvenčnímu mléku. Systematický přehled v časopise
Nutrition Reviews hodnotí lidské důkazy pro trávicí symptomy jako středně silné, zatímco pro ostatní zdravotní dopady zůstává jistota nízká až velmi nízká.
Klíčové rozlišení, které marketingové materiály občas zamlžují:
Trávicí citlivost na běžné mléko — část těchto lidí může po A2 mléce zaznamenat úlevu, protože se při trávení neuvolňuje BCM-7. Laktózová intolerance — A2 mléko obsahuje laktózu stejně jako jakékoli jiné kravské mléko. Bezlaktózové mléko řeší cukr, A2 mléko řeší typ bílkoviny. Jde o dvě zcela odlišné kategorie. Diagnostikovaná alergie na mléčnou bílkovinu — alergologické organizace doporučují vynechat veškeré formy mléčných proteinů včetně kaseinu i syrovátky. A2 výrobky na etiketě stále nesou alergen „mléko“.
Podle nás dává A2 mléko největší smysl lidem, kteří po sklenici běžného mléka cítí nadýmání či diskomfort, ale nemají diagnostikovanou alergii ani prokázanou laktózovou intoleranci. Pro ně může jít o praktický experiment za padesátikorunu.
Kde A2 mléko v Česku koupíte a kolik zaplatíte
V září 2026 je nejsnáze dohledatelným zdrojem online retail. Rohlik.cz nabízí v kategorii A2 mléka mimo jiné:
Produkt Cena za litr Původ Sloupnické selské A2 mléko 54,90 Kč Mlékárna Řetová, Pardubický kraj Mlékárna Klíč A2, čerstvé nehomogenizované 59,90 Kč Božice, Znojemsko
Vedle samotného mléka se v nabídce objevují A2 jogurty, jogurtová mléka a čerstvé sýry. Certifikaci producentů zajišťuje ČSCHMDPS, který zároveň varuje před matoucím označením „mléko s obsahem beta kaseinu A2″, takový popis může budit dojem čistého A2 produktu, přestože jde o běžné mléko se směsí obou variant. Spolehlivým vodítkem je logo certifikace a genotyp A2A2 uvedený na obalu.
Plošné zalistování v kamenných hypermarketech a supermarketech se zatím nepodařilo ověřit. Kdo chce A2 mléko vyzkoušet, měl by začít malým množstvím, ideálně bez dalších mléčných výrobků ve stejný den, a sledovat reakci organismu během čtyřiadvaceti hodin.
Tři pilíře, které z farmářské speciality udělaly retailový segment
Aby se A2 mléko dostalo z pastvin do e-shopového košíku, musely se spojit tři dosud oddělené věci: genotypizace stád s oddělením dojnic A2A2, laboratorní ověření finálního produktu a důvěryhodné označení pro spotřebitele. V Česku se tato infrastruktura poskládala teprve v průběhu roku 2026, certifikace chovatelského svazu, analytická nabídka jihlavského veterinárního ústavu a retailová kategorie na jednom z největších online prodejců potravin. Dá se čekat, že s rostoucí poptávkou přibydou další producenti i distribuční kanály.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Redakce VědaŽivě