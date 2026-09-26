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Celý život zasvětil filozofii a ovlivnil vnímání světa i duše od antiky dodnes. Vnímání etiky a dobra máme od Platóna

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Především období čtvrtého století před naším letopočtem patřilo jednomu z filozofických velikánů. Vždyť právě díky Platónovi jsme získali základní pojetí vnímání světa i duše.
Celý život zasvětil filozofii a ovlivnil vnímání světa i duše od antiky dodnes. Vnímání etiky a dobra máme od Platóna

Celý život zasvětil filozofii a ovlivnil vnímání světa i duše od antiky dodnes. Vnímání etiky a dobra máme od Platóna

Zdroj: Public domain, Wikimedia commons
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