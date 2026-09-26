Vizážistka varuje ženy 60+: tenhle 1 make-up přidává v obličeji 10 let. Většina Češek ho nosí denně

Ráno je pleť hladká a sjednocená, kolem poledne se ale v obličeji objeví linky, které tam předtím nebyly. Většinou za to nemůže únava ani nevyspání. Na vině bývá jediný produkt, který má doma skoro každá žena a sahá po něm automaticky.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Co se s tváří stane během dopoledne
Přesných deset let vám nikdo neodpočítá, tak se líčení měřit nedá. Rozdíl mezi svěží a unavenou tváří ale dokáže udělat během jediného dopoledne. Řeč je o silně krycím matném make-upu, který se nanáší v husté vrstvě po celém obličeji.
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Silná vrstva postupně putuje tam, kde se obličej nejvíc hýbe. Usadí se v okolí nosu, v koutcích úst a v mimických linkách kolem očí. Právě ty pak vystoupí do popředí a tvář působí unaveněji. Patří to přitom k nejrozšířenějším návykům v líčení vůbec.
Foto: Pexels.com Zralá pleť potřebuje něco jiného než před dvaceti lety
S přibývajícím věkem ubývá v pokožce přirozená hydratace, přibývají pigmentové skvrny a pleť se povoluje. Silně krycí make-upy ji navíc často ještě víc vysušují. Na bradě nebo na tvářích se pak objeví suché skvrny a celý obličej vypadá strhaně.
„Řada žen se však mylně snaží nedostatky intenzivně zamaskovat silnou vrstvou make-upu, čímž dělá pleť starší a unavenější.“ uvedla pro SvětŽeny.cz vizážistka Andrea Holanová.
Přečtěte si také: Stylistka varuje ženy 60+: tenhle 1 kus podzimního oblečení přidává 10 let. Většina češkých seniorek ho má ve skříni Dokonale matný povrch obličeji nesvědčí
Naprosto matná pleť působí ploše a trochu jako figurína. Světlo se od ní neodráží, takže obličej ztratí živost a opticky si přidá roky. Plně matné a zároveň vysoce krycí produkty navíc bývají sušší, což jemné vrásky jen podtrhne.
Lépe fungují saténové nebo lehce rozjasňující textury. Pleť s nimi vypadá jako pleť, ne jako povrch.
Foto: Unsplash.com Čím hutný make-up nahradit
Sáhněte po lehkém hydratačním make-upu se středním krytím, tónovaném krému nebo BB krému. Tyto produkty se dají vrstvit, takže krytí si nastavíte podle potřeby, a pokožku přitom nezatíží.
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Krytí budujte postupně a v tenkých vrstvách. Začněte uprostřed obličeje a rozetřete produkt směrem ven. Další vrstvu přidejte pouze na místa, kde je opravdu potřeba. Jednotlivou pigmentovou skvrnu nebo zarudnutí zakryjte lokálně hydratačním korektorem.
Základem je hydratovaná pleť. Denní krém nanesený před líčením pomůže, aby make-up lépe sedl a nekazil se.
Pudr patří jen na lesklá místa
Stejnou škodu jako hutný make-up napáchá i pudr, pokud ho rozprášíte po celém obličeji. Jeho částečky se zachytí v jemných linkách a pokožka pak působí suše a bez života.
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Vezměte měkký štětec a projděte jenom partie, které se během dne skutečně lesknou. U většiny žen jde o okolí nosu, bradu a střed čela. Tváře a okolí očí nechte krémové a lehce projasněné.
Foto: Freepik.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/3-nejcastejsi-chyby-v-liceni-ktere-delaji-zeny-po-50-co-udelat-pro-mladistvy-vzhled-radi, https://zena-in.cz/clanek/nejcastejsi-chyby-v-liceni-zen-50-7-chyb-ktere-zbytecne-pridavaji-roky-a-jak-se-jim-vyhnout, https://www.vlasta.cz/krasa/chyby-v-liceni-zena-40-jak-odstranit-matny-make-up-cerne-linky/, https://www.lorealparis.cz/beauty-magazine/jak-na-dokonaly-make-up-pro-zralou-plet, https://www.lifee.cz/dokonaly-make-up-pro-zeny-50-zrala-plet-potrebuje-zdravy-lesk-radi-vizazista-ba383, https://www.sephora.cz/beauty-tipy-a-inspirace/nejlepsi-makeup-pro-zralou-plet.html