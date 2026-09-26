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Vizážistka varuje ženy 60+: tenhle 1 make-up přidává v obličeji 10 let. Většina Češek ho nosí denně

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Ráno je pleť hladká a sjednocená, kolem poledne se ale v obličeji objeví linky, které tam předtím nebyly. Většinou za to nemůže únava ani nevyspání. Na vině bývá jediný produkt, který má doma skoro každá žena a sahá po něm automaticky.
Vizážistka varuje ženy 60+: tenhle 1 make-up přidává v obličeji 10 let. Většina Češek ho nosí denně

Vizážistka varuje ženy 60+: tenhle 1 make-up přidává v obličeji 10 let. Většina Češek ho nosí denně

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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