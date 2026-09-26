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Když na vás zaútočí pes, máte pár vteřin na reakci: útěk všechno zhorší, pomůže takzvaná poloha želvy

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Útok psa se nedá naplánovat ani předvídat a většina lidí reaguje přesně tak, jak by neměla. Behaviorista Michal Dąbrowski shrnul pravidla, která jdou proti instinktu, zato dávají šanci odejít bez vážného zranění.
Když na vás zaútočí pes, máte pár vteřin na reakci: útěk všechno zhorší, pomůže takzvaná poloha želvy

Když na vás zaútočí pes, máte pár vteřin na reakci: útěk všechno zhorší, pomůže takzvaná poloha želvy

Zdroj: Foto: Airman 1st Class Megan Acs - licence Public domain
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Bydlení

Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.

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