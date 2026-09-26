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Když na vás zaútočí pes, máte pár vteřin na reakci: útěk všechno zhorší, pomůže takzvaná poloha želvyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Útok psa se nedá naplánovat ani předvídat a většina lidí reaguje přesně tak, jak by neměla. Behaviorista Michal Dąbrowski shrnul pravidla, která jdou proti instinktu, zato dávají šanci odejít bez vážného zranění.
Když na vás zaútočí pes, máte pár vteřin na reakci: útěk všechno zhorší, pomůže takzvaná poloha želvy
Zdroj: Foto: Airman 1st Class Megan Acs - licence Public domain
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Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.Všechny články tohoto autora →
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