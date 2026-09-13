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Jak usušit bylinky, aby si zachovaly aroma

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Není nad vlastní zásobu sušených bylin, které využijete v kuchyni v zimním období. Pokud je ale neusušíte správně, část jejich vůně a chuti se rychle vytratí. Největší chybou bývá příliš vysoká teplota, přímé slunce nebo špatné skladování. Jak bylinky usušit, aby si zachovaly co nejvíce aroma?
byliny

byliny

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

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