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Rozrostl se vám mech na střeše? Zlikvidujte ho modrou skalicí

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Dennívýzva
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Mech na střeše není zrovna hezká dekorace, navíc zadržuje vlhkost a zkracuje životnost střešní krytiny. Z těchto důvodů je třeba ho co nejdříve zlikvidovat. Poradíme vám několik efektivních triků, jak se výtrusných rostlin co nejefektivněji a nejsnadněji zbavit.
mech střecha

mech střecha

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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