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Vejce ve vodním skle: známý trik podle našich babiček

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Vejce je nutné skladovat v suchu a chladu. Většina z nás je uchovává v ledničce do doby, než je spotřebujeme. To ovšem není nezbytností. Existují staré dobré triky, jak trvanlivost vajec prodloužit i o několik měsíců. Vyzkoušejte některý, které používali naši předkové.
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vejce

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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