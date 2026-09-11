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Odkládat údržbu krytiny na jaro se může prodražit. Jak připravit domov na mrazy a čemu se vyhnout?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Pro střešní krytiny představuje podzim a zima zatěžkávací zkoušku roku. Povrch musí čelit neustálé vlhkosti, dešti, sněhu, a hlavně střídání teploměru kolem nuly. Právě neustálé zamrzání a rozmrazování vody napáchá v mikroskopických trhlinách největší škody. Voda uzavřená v pórech totiž při proměně v led zvětšuje svůj objem téměř o desetinu, čímž uvnitř materiálu vytváří soustavný tlak.
Rekonstrukce střechy
Zdroj: DURATECH
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úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...Všechny články tohoto autora →
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