Orchideje patří mezi pokojové rostliny, které dokážou neskutečně rozzářit jakýkoli parapet. Bohaté květenství vytvoří celek, který se prostě a jednoduše musí líbit. Ne pokaždé lze ale orchideje přimět ke kvetení. Při nesprávné péči a nedostatku potřených látek orchideje prostě stagnují, vypadají stále stejně a chybí jim ony nádherné květy. Stimulovat je lze různě. Poměrně zajímavý je trik s Coca Colou, který není problém vyzkoušet.
Coca Cola smíchaná s vodou, nic víc
Je to tak. K tomu, abychom orchideje povzbudili ke kvetení, potřebujeme pouze tyto dvě složky. My jsme konkrétně použili:
- 50 ml Coca Coly,
- 3 litry vody.
Důležité je, aby Coca Cola i samotná voda měly pokojovou teplotu. Nesmí být ani moc vychlazené, ani naopak příliš teplé.
Jak na pohnojení orchidejí hnojivem z Coca Coly a vody
Nic složitého. V první řadě si musíme obě dvě ingredience dokonale smíchat. Roztok lze následně použít několika způsoby.
Potírání listů orchidejí
Jednoduše si namočíme do roztoku hadřík a potíráme listy orchidejí z horní i spodní části. Jednak je zbavíme prachu a jednak také pomůžeme rostlinám proti plísním a působení hmyzu. Proceduru zopakujeme každé dva týdny.
Postřik orchidejí
Roztokem je možné také celou rostlinu postříkat. Ideálně se dostane i tam, kde byste s hadříkem těžko rostlinu ošetřili. Taktéž je dobré stříkat ve dvoutýdenním intervalu.
Foto: Pixabay
Jak Coca Cola vůbec orchideji pomůže?
Jednak obsahuje kyselinu fosforečnou, která má jemný bělicí účinek a pomáhá proti plísním a chorobám kořenového systému. Coca Cola také neutralizuje pH. Pokud je příliš kyselé, dokáže mu pomoct. Zapomenout nelze ani na cukr, který se rostlině také hodí, protože jí dodá dostatek energie ke kvetení. Když navíc Coca Colu zkombinujeme s organickým hnojením, není co řešit, květy přijdou ve velkém.
Tip: Stačí nastrouhat mrkev a uvařit kávu. Orchidej pokvete.
Zdroje info: Autor, Meta, tojenapad.sk
Náhledové foto: Chat Day, fotogalerie Pixabay
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