Není nad domácí sklizeň. Jenže stačí špatné uskladnění a zelenina vám měkne a hnije. Byla by škoda přijít o domácí úrodu. Často při skladování rozhodují zdánlivé maličkosti, například jediná nahnilá zelenina, nevhodné sousedství nebo kondenzovaná vlhkost na stěnách nádob. Správným uložením můžete ztráty výrazně omezit.
Každý druh potřebuje jiné podmínky
Častou chybou je skladování veškeré zeleniny pohromadě. Mrkev, petržel, celer a červená řepa obvykle potřebují chladnější a vlhčí prostředí, aby nevysychaly. Naopak cibule a česnek vyžadují sušší místo s dobrým prouděním vzduchu. Pokud je uložíte do stejné uzavřené bedny jako kořenovou zeleninu, mohou snadněji plesnivět.
Bramborám svědčí tma, chlad a větrání, ale neměly by promrznout. Příliš vysoká teplota podporuje klíčení, zatímco světlo způsobuje zelenání hlíz. Zelené části mohou obsahovat zvýšené množství glykoalkaloidů, proto zelené nebo výrazně naklíčené brambory nepoužívejte bez rozmyslu. Zásoby pravidelně kontrolujte a poškozené kusy oddělujte.
Vlhkost pomáhá, ale nesmí se srážet voda
Kořenová zelenina při příliš suchém vzduchu rychle vadne a měkne. Pomoci mohou bedýnky s čistým, mírně vlhkým pískem, do kterého se mrkev či petržel ukládají tak, aby se jednotlivé kusy zbytečně nemačkaly. Písek však nesmí být mokrý a zelenina by neměla být před uložením zablácená nebo poraněná.
Naopak kapky vody na stěnách nádob, víkách či zelenině signalizují problém s kondenzací. V takovém prostředí se plísně a hniloba šíří rychleji. Používejte proto prodyšné bedýnky a zajistěte pravidelnou výměnu vzduchu. Pokud je sklep dlouhodobě vlhký, pomůže také odstranit stojící vodu a zkontrolovat zatékání.
Tip: Jak na skladování cibule? Zkuste trik s moukou a cibule se nebude kazit.
Jediný nahnilý kus může ohrozit celou bednu
Před uskladněním zeleninu roztřiďte. Naražené, nakrojené nebo jinak poškozené kusy spotřebujte přednostně, protože se kazí rychleji než zdravé plody. Dlouhodobě skladujte jen nepoškozenou úrodu bez známek hniloby. Zeleninu určenou do sklepa obvykle není vhodné předem omývat; odstraníte tím přirozené povrchové nečistoty, ale současně ji zbytečně namočíte. Nechte ji raději oschnout a zeminu opatrně setřeste.
Při kontrole zásob nehledejte jen viditelnou plíseň. Varováním je také neobvyklý zápach, mokvající povrch nebo měkká místa. Nahnilé kusy ihned odstraňte a zkontrolujte zeleninu, která se jich dotýkala. Zeleninu s plísní nebo pokročilou hnilobou raději vyhoďte, místo abyste poškozenou část pouze odkrojili.
Foto: Pixabay
Malý teploměr odhalí velký problém
Teplotu ve sklepě neodhadujte pouze podle pocitu. Jednoduchý teploměr umístěný poblíž uložených zásob ukáže, zda se prostor příliš neohřívá nebo naopak nepromrzá. Pravidelně kontrolujte také větrání, zejména při prudkých změnách počasí. Větrejte tehdy, když venkovní podmínky pomohou sklep ochladit a snížit vlhkost, nikoli automaticky za každého počasí.
Nejlepší ochranou zimních zásob je kombinace správné teploty, vhodné vlhkosti, proudění vzduchu a pravidelné kontroly. Díky několika jednoduchým návykům může zelenina zůstat pevná a použitelná mnohem déle, aniž byste museli vyhazovat celé bedny úrody.
Zdroj: autorka
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