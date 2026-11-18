I psí granule se mohou zkazit, a to mnohem dříve, než uplyne datum jejich spotřeby. Stačí nevhodné skladování, příliš vysoká teplota, vlhkost nebo přímé slunce. Krmivo pak může ztrácet důležité živiny, měnit chuť a v krajním případě se v něm mohou objevit i plísně. Jak tedy granule uchovávat, aby zůstaly co nejdéle čerstvé a psovi chutnaly?
Správné skladování v zimě
Zajistěte, aby krmivo (granule, konzervy, B.A.R.F.) nebylo vystaveno mrazu. Zmrznutí může způsobit změny ve struktuře a ovlivnit chuť krmiva. Nejen v zimním období je dobré ke skladování většího množství krmiva používat vzduchotěsné barely, protože pomohou minimalizovat vliv mrazu a udržet granule déle čerstvé. „Máte-li v barelech ještě starší granule, tak na ně nesypte novou „dávku“. Tím by se dostaly starší granule opět na samé dno zásob. Pokud vám zbývá ještě pár dávek staršího krmiva, spotřebujte jej, a až pak otevřete nový pytel. Pozor také na skladování konzerv, které ve velkém mrazu mohou snadno zmrznout. Jejich následné rozmrazování snižuje nutriční kvalitu,“ říká odborník na výživu psů Jiří Švihálek z Yoggies.cz.
Sklepy nejsou ideální na skladování
Sklepy či starší garáže nejsou optimálním prostředím pro skladování granulí v létě ani v zimě. I když se může zdát, že ve sklepě je chladněji než třeba v kuchyni, nemusí tomu tak být. V zimě je zde obvykle zas příliš chladno. Problémem u sklepů také bývá, že jsou mnohdy nedostatečně větrané a v nich vlhko. Tuto vlhkost mohou granule „nasát“ a začít plesnivět. Dalším problémem takových prostor může být i specifická „vůně“ sklepa, kterou granule snadno „načichnou“. Citlivější pes pak může granule kvůli tomu třeba i odmítat. Ideální místo na skladování je suchá, temná místnost o teplotě okolo 20° C.
Pytel s granulemi také neskladujte postavený přímo na zemi a opřený o zeď – podlaha a stěna je obvykle chladnější než vzduch v místnosti. Tento rozdíl může způsobit plesnivění granulí. Pokud jsou granule či konzervy umístěny na studené podlaze, postavte je na izolační podložku nebo do nádoby, aby se zabránilo přímému kontaktu s chladem.
Pes a granule: Foto Pixabay
Kontrolujte expiraci
Je nutno ale dodat, že maximální doba trvanlivosti je platná pouze v případě, že pytel s krmivem neotevřeme. Pak je trvanlivost zhruba čtvrt roku, dle druhu granulí. „To je důležité brát na vědomí. Granule totiž velmi dobře absorbují vlhkost. Po delší době můžou zvětrat, ztratit chuť i výživové hodnoty a v horším případě vyvolat zažívací potíže. Pokud máte malého pejska, který toho tolik nesní, kupujte mu menší balení, které mu vydrží 1-2 měsíce, vyhněte se velkým pytlům.“ říká odborník na výživu a výrobu granulí Jiří Švihálek.
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Recyklovatelné obaly
Lepší je kupovat granule v papírových pytlích. Nejen z ekologických důvodů, ale i z výživových. Plastové pytle mohou obsahovat nebezpečné a karcinogenní ftaláty (změkčovadla plastů), které pak při dlouhém skladování mohou přecházet do krmiv pro psy. Jsou tak baleny jednoduše proto, že většina extrudovaných (tepelně upravených) granulí musí být “uzavřena” v nepropustném pytli, vzhledem k přidaným látkám (např. umělá dochucovadla), které způsobují, že granule jsou velmi mastné. Ideální je proto kupovat granule lisované za studena. Ty žádné takové látky neobsahují a ty kvalitní jsou proto balené v papírových a recyklovatelných pytlích.
Zdroje info: Autor, Jiří Švihálek
Domácí skladování granulí pro psa: Náhledové foto Chat Day
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