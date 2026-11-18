Vánoční hvězdy už jsou v obchodech a spousta lidí si je kupuje s předstihem. Často se ale stane, že rostlina doma během pár dnů začne shazovat listy. Vánoční hvězda shazuje listy nejčastěji proto, že cestou z obchodu prochladla. Záleží tedy na tom, kterou si vyberete, jak ji přenesete domů a kam ji pak postavíte.
Proč vánoční hvězda shazuje listy
Vánoční hvězda pochází z Mexika a chlad vůbec nesnáší. Pěstuje se ve sklenících při teplotě zhruba 16 až 21 °C, s vysokou vzdušnou vlhkostí a dostatkem světla, takže každá změna podmínek je pro ni zátěž. Stačí krátký pokles teploty na 10 °C nebo níž a rostlina nejdřív zvadne a potom začne shazovat barevné listeny. Chlad jí škodí už v obchodě, pokud stojí u vchodových dveří, kudy pokaždé dovnitř vnikne studený vzduch. Takové rostliny raději nekupujte.
Foto: Pixabay
Tip: Péče o pokojovky v zimě: suchý vzduch a průvan je mohou zničit
Jak vybrat zdravou rostlinu
Listy by měly být sytě zelené po celé délce stonku, bez žlutých nebo hnědých okrajů. Podívejte se i na drobné žluté kvítky uprostřed barevných listenů. Když jsou svěží a mají na sobě pyl, vydrží rostlina krásná déle. Zkontrolujte také hlínu, která nemá být ani vyschlá, ani promáčená. Poznáte to snadno, když květináč zvednete, protože příliš lehký prozradí vyschlou hlínu a příliš těžký přemokřenou. Pod listy se podívejte, jestli tam nejsou mšice nebo svilušky, a vyhněte se rostlinám natěsnaným v regálu, které mívají otlučené listeny.
Jak ji přenést domů
Před odchodem z obchodu nechte hvězdu zabalit do papíru nebo fólie, a pokud to prodavač neudělá sám, řekněte si o to. Když venku mrzne, nenechávejte ji v autě a jeďte s ní rovnou domů. Doma jí nejvíc vyhovuje teplota kolem 20 °C. Postavte ji k světlému oknu tak, aby se nedotýkala studeného skla a nestála v průvanu ani u topení.
Zalévejte ji, když je hlína na dotek suchá, a vodu, která vyteče do podmisky nebo obalu, po chvíli vylijte. Obal z alobalu propíchněte, aby voda mohla odtéct, protože v mokru hvězdě hnijí kořeny. Když pár listů po příchodu domů přece jen opadne, rostlina se většinou jen přizpůsobuje novému prostředí.
Zdroje info: Autor, https://ag.purdue.edu/department/hla/extension/extension-publications-library/ext-pubs/ho-73-w.html, https://extension.sdstate.edu/poinsettias-selecting-and-caring-most-popular-holiday-plant
Náhledové foto: Pixabay
The post Vánoční hvězda shazuje listy hlavně po prochladnutí cestou z obchodu. Jak ji bezpečně přenést domů first appeared on Naše zahrada.