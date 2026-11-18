Vápno dokáže na zahradě hotové divy, pokud víte, kdy a jak s ním zacházet. Díky vápnu upravujete kyselost půdy, zlepšujete podmínky pro přijímání některých živin a podporujete činnost půdních mikroorganismů. Předtím, než ho použijete, byste si měli zjistit, jaké pH má vaše půda. Právě podle něj poznáte, zda vápnění vůbec potřebuje.
Kdy se vápno nejčastěji používá?
Vápno zapravujte do půdy nejlépe na podzim nebo brzy na jaře – důležité je, aby na záhonu zrovna nic nerostlo. Vápno rozhazujte rovnoměrně po povrchu záhonu a následně se lehce zapravuje do vrchní vrstvy půdy. Dodržujte doporučené dávkování podle výsledků půdního rozboru a typu použitého vápna. Příliš velké množství totiž může půdě spíše uškodit. Myslete také na to, že vápnění není každoroční povinnost. Pokud má vaše zahrada vhodné pH, dopřejte jí raději klid a nechte přírodu pracovat.
Foto: Gemini
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Jak na bělení stromů? Které rostliny mohou mít s vápnem problém?
Vápno používejte pouze na ty rostliny, které vaši snahu ocení: ne všechny rostliny vyžadují vyšší pH. Asi chápete, že je naprostý nesmysl vápnit půdu u borůvek, azalek, brusinek, vřesů či rododendronů, které vyžadují kyselé prostředí. Opatrní buďte také u některých jehličnanů a dalších kyselomilných okrasných rostlin. Rozdělte si proto půdu na jednotlivé zóny a podle nich přizpůsobte péči o půdu.
Komu vápno prospěje?
Vápnění použijte tam, kde je půda příliš kyselá (a nepěstujete tam kyselomilné rostliny). Kromě úpravy pH můžete vápnění použít taktéž jako prevenci některých problémů, například nádorovitosti kořenů brukvovitých rostlin, která se častěji rozvíjí v kyselých půdách.
Jak používat vápno bezpečně?
Při vápnění myslete nejen na půdu, ale také na vlastní bezpečnost. Především si dejte pozor na rozdíl mezi jednotlivými druhy přípravků. Mletý vápenec neboli uhličitan vápenatý vyberte jako bezpečnou volbu. Pozor na pálené a hašené vápno, ve kterém najdete výrazně agresivnější látky, které mohou poškodit vaši pokožku nebo oči. Vždy proto dodržujte pokyny výrobce, používejte ochranné rukavice, brýle a vhodný oděv. Při práci s prašnými přípravky chraňte také dýchací cesty a nevápněte za silného větru. Vápno nerozhazujte na mokré listy rostlin a dejte pozor, aby se nedostalo do kontaktu s čerstvě aplikovanými dusíkatými hnojivy, zejména s hnojivy obsahujícími amonné formy dusíku. Mohlo by docházet ke ztrátám dusíku ve formě amoniaku.
Zdroje info: Autorka- pěstitelka Náhledové foto: Chat Day
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Vápno na zahradě: Kdy nastává jeho chvíle? first appeared on Naše zahrada.