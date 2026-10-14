Jak může AMD se Zen 6 vytvořit 72jádrový Epyc Verano?

AMD ohlásila Verano jako „až“ 72jádrový procesor. Slovo „až“ je důležité zdůraznit. Říká nám totiž, že nebude existovat pouze v 72jádrové konfiguraci, ale i v nižších. To je důležité s ohledem na (dosud nepodložené) domněnky o BGA provedení. Pokud by AMD vyráběla Verano jako BGA řešení připájené k PCB (či základní desce) s AI akcelerátorem, podobně jako Nvidia Grace (72 jader) nebo Vera (88 jader), existovala by (opět podobně jako u Nvidie) jedna konkrétní konfigurace. Uvedené maximum proto naznačuje spíše širší portfolio.
Epyc Verano (AMD)
3× 24?
Jak ale se Zen 6 dosáhnout 72 jader? AMD má k dispozici čiplety po 12 a 32jádrech. 32jádrové se jeví jako velmi nepravděpodobné, neboť neexistuje jednoduchá a zároveň smysluplná konfigurace, se kterou by tohoto počtu bylo možné dosáhnout. Potřeba by byly 3 čiplety s ponecháním 24 z celkových 32 jader. Jenže to znamená jednak vypnutí celé čtvrtiny čipletu na nejvyšším modelu a jednak tříčipletovou konfiguraci, která je poněkud nepraktická.
6× 12?
Mírně pravděpodobnější se proto jeví použití dvanáctijádrových čipletů. Těch by AMD mohla osadit šest (6× 12 = 72). Pěkně to vychází z hlediska konfigurace procesorových čipletů, méně pěkně po stránce centrálního čipletu (IOD). AMD totiž má IOD navržení pro připojení čtyř nebo osmi čipletů. Pro osm jsou potřeba dvě IOD, což by platilo i pro šest. Proč ale používat konfiguraci, která zdvojnásobuje náklady na IOD, když se pak využije jen zčásti? V tomto kontextu by dávalo smysl navržení vlastního IOD pro Verano, které by umožňovalo připojení právě šesti procesorových čipletů.
8× 9?
V úvahu ale připadá ještě jedna možnost. Osazení osmi čipletů, kdy každý má aktivních maximálně 9 jader z celkových 12. Vezměme to postupně: Na čiplety s aktivními 12, 10 i 8 jádry (z celkových 12) bude mít AMD řadu produktů, kde je bude možné využít. Ať už v serverech nebo v desktopu.
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Jistě však při výrobě vzniknou i čiplety, kde budou defektem zasažena tři jádra, tedy zbude 9 použitelných. Žádný dosud zmiňovaný produkt s takovými nepočítá. Nelze proto zatím vyloučit možnost, že právě takové kousky křemíku bude AMD první rok od zahájení výroby sbírat a následně na nich postaví samostatnou řadu procesorů.