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Jak může AMD se Zen 6 vytvořit 72jádrový Epyc Verano?

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96jádrová a 256jádrová konfigurace procesorů Zen 6 Venice dávají smysl. Vzniknou prostým osazením osmi procesorových čipletů s 12 a 32 jádry. 72jádrová konfigurace však už takový smysl nedává…
Jak může AMD se Zen 6 vytvořit 72jádrový Epyc Verano?

Jak může AMD se Zen 6 vytvořit 72jádrový Epyc Verano?

Zdroj: AMD
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 08:00

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