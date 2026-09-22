Za 70 let z pražského Domu módy dům všeho možného

Dům módy, neoklasicistní budova s prvky funkcionalismu s půdorysem žehličky v horní části Václavského náměstí na adresách Václavské náměstí 804/58 a Krakovská 804/26 v Praze 1 – Nové Město, je postavený na původní parcele domu U Kominíků/U Nigrinů v místě vzniklém po zničení domu zasaženého zápalnou pumou dne 7. května 1945. Budova byla postavena v letech 1954 až 1956 podle návrhu architekta Josefa Hrubého. Průčelí domu doplňuje pískovcový reliéf – plastika sochaře Vladimíra Janouška s textilními motivy. Budova je od prosince 1992 památkově chráněna. Podrobnou historii tohoto místa i Domu módy si lze přečíst zde. Před 10 lety k 60. výročí Domu módy vyšel také článek o něm a jeho historii včetně dobových fotografií zde.
Dům módy byl otevřen 8. července 1956 za bohaté účasti Pražanů. Název Dům módy se vžil ještě před otevřením budovy, přestože nový obchodní dům s látkami byl oficiálně uveden jako DAREX. V šesti prodejních podlažích se prodávala metráž, konfekce, prádlo, pletené zboží a galanterie od firem Modeta, Vlněna, Oděvní závody Prostějov, obuv ze Svitu Gottwaldov a ručně vyráběná obuv z národní podnik Botana Skuteč. Nové kolekce si rychle rozebírala movitější klientela včetně manželek tehdejších politiků a prominentů. Zákaznice ale prý postrádaly kosmetiku a bižuterii. V 70. letech 20. století se stal Dům módy součástí podniku Textilia, který měl na starosti zásobování vnitřního trhu. Reklamní oddělení Domu módy vydávalo i vlastní katalog, či spíše časopis, ze kterého si zákazníci mohli zboží objednat poštou, což byla téměř kapitalistická vymoženost.
Na střeše Domu módy se konaly proslulé módní přehlídky. Proto zde byly také zaměstnány první profesionální modelky v Československu. Přehlídky však nebyly běžnou podívanou pro každého — některé byly určeny pro uzavřenou společnost. Mimochodem: ze střechy Domu módy je krásný výhled nejen na celý Václavák. V posledních letech bývá střecha Domu módy zpřístupňována veřejnosti v rámci některých akcí, např. Open House festivalů. Jaké jsou z ní výhledy na horní část Václavského náměstí, Hradčany, Týnský chrám, Hlavní nádraží a Památník na Žižkově ukazují následující obrázky.
Další dva obrázky ukazují výhled na stav Václavského náměstí v květnu 2017 a v srpnu 2021. To byl ještě Václavák krásný a nerozkopaný… A na rohu s Opletalovou ulicí se chystala demolice domu, který pak nahradil tzv. Květinový dům s vyhledávanou prodejnou Primark v přízemí.
A jak se Dům módy proměňoval v čase? Od otevření v roce 1956 až do roku 1989 to byl opravdu obchodní dům jen s módním sortimentem. Např. v létě 1980 byl v přízemí prodej pánských košil, prádla a kapesníků. Po roce 1989 začala postupná komercializace a změny nájemců. Dům módy byl zařazen do kuponové privatizace za vzniku akciové společnosti Dům módy Praha, jejíž akcie bylo možno objednávat ve 2. vlně v roce 1994. V roce 2001 byla původní dematerializovaná emise zrušena a nahrazena listinnými akciemi. Průběžně docházelo ke koncentrace akcií a vzniku majoritního vlastníka. Ten po získání 90% podílu zbývající akcionáře vytěsnil (proces se nazývá squeeze-out) a následně Dům módy Praha a.s. přejmenoval na VESTIN TRADE a.s., tuto akciovou společnost přeměnil na společnost VESTREAL s.r.o. a tuto společnost s ručením omezeným prodal Václavu Skalovi do jeho realitní skupiny PSN (Pražská správa nemovitostí). Následují obrázky listinných akcií jmenovaných společností.
Dům módy je zařazen v portfoliu ikonických staveb ve vlastnictví PSN dodnes (viz zde). Obrázek budovy Domu módy tam má ještě na střeše velký v noci svítící nápis DŮM MÓDY. Více podobných obrázků se svítícím nápisem ještě v roce 2017 si lze prohlédnout na odkazu zde. V červnu 2021 zůstával nápis DŮM MÓDY již jen svisle umístěný na zdi budovy ze strany Václavského náměstí – viz následující obrázek pořízený z kopule Národního muzea.
Po listopadu 1989 začaly být prostory Domu módy postupně pronajímány různým prodejnám. Přízemí bylo určeno pro „parfumerii, doplňky, bižuterii“, zatímco jednotlivá vyšší patra byla stále ještě věnována dámské a pánské módě, prádlu apod. Např. v roce 2010 je doložena v přízemí prodejna FAnn parfumerie (ta je stále pod kontrolou rodiny Kokolusových, přičemž vlastnictví je strukturováno přes investiční fond Good Value Investments). Přibližně od poloviny roku 2010 do roku 2022 fungovala v přízemí Domu módy banka Sberbank, která z českého trhu odešla v souvislosti s problémy po ruské invazi na Ukrajinu. Obrázek z této doby pochází z 15. srpna 2016 ze zdroje Wikimedia a byl použit i 17. září 2022 v článku v Pražském deníku.
V prostorách po bývalé Sberbank byla 3. listopadu 2023 slavnostně otevřena první pobočka Popeyes v České republice. Popeyes je americký řetězec rychlého občerstvení, který se specializuje hlavně na smažené kuře. Vznikl v roce 1972 v Louisianě.
V polovině června 2026 v 1. patře Domu módy byl otevřen nový podnik - první samoobslužný korejský BBQ bufet v Praze pod názvem K12 – BBQ & Wok & Sushi. Funguje formou all-you-can-eat. Poutač tohoto podniku svisle umístěný na zdi budovy ze strany Václavského náměstí definitivně nahradil předchozí poutač DŮM MÓDY. A roh Václavského náměstí a Krakovské ulice, kde je vchod do Popeys, zase vítá návštěvníky poutačem POPEYS, který nahradil původní nápis Sberbank.
A to je tedy současný stav Domu módy. Paradoxně Dům módy připomíná již jen postranní vchod z Krakovské ulice a plastika v průčelí domu oslavující textil, módu a obchod, což aktuálnímu využití budovy ale vůbec neodpovídá. Takže toto je ne příliš pozitivní sedmdesátiletá historie Domu módy.
Všechny fotografie: Dušan Brabec (s výjimkou uvedenou v textu)