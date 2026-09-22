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Za 70 let z pražského Domu módy dům všeho možného

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Dům módy, první módní dům svého druhu v celém Československu, který v červenci 2026 oslavil 70 let svého trvání, se od socialistické elegance prodeje luxusního zboží pro pány i dámy postupně proměnil po listopadu 1989 až k současnému kapitalistickému tržnímu „slepenci“ obchodů všeho druhu.
Za 70 let z pražského Domu módy dům všeho možného

Za 70 let z pražského Domu módy dům všeho možného

Zdroj: Dům módy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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