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Jak a hlavně proč se dělaly mumie. Asi vás překvapí, že nebyly běžné jen ve starém Egyptě

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Mumifikace neboli speciální proces uchování mrtvého těla v co nejlepší kondici, byl před dávnými časy vcelku rozšířen. Sloužil nejen jako metoda zachování těla, hlavní roli zde hrála nesmrtelnost duše a její příprava na cestu do jiného světa.
Jak a hlavně proč se dělaly mumie. Asi vás překvapí, že nebyly běžné jen ve starém Egyptě

Jak a hlavně proč se dělaly mumie. Asi vás překvapí, že nebyly běžné jen ve starém Egyptě

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
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