Zastupitelé Valašského Meziříčí v úterý zamítli koncepci rozvoje Nemocnice Agel Valašské Meziříčí včetně investičního plánu na roky 2027 až 2029. Dokument počítal mimo jiné se zrušením porodnické, novorozenecké a lůžkové pediatrické péče a jejich přesunem do Nemocnice Agel Nový Jičín. Přesto platí, že nemocnice v prosinci provoz porodnice přeruší, přesun části péče do Nového Jičína je tedy reálný bez ohledu na výsledek hlasování.
Město je vlastníkem areálu nemocnice, skupině Agel patří její provoz. Vztah obou stran upravuje koncesní smlouva, která garantuje rozsah poskytované zdravotní péče. Agel jednou za tři roky předkládá městu koncepci svého rozvoje, město však navrhované změny odmítá a trvá na zachování stávajícího rozsahu služeb. Plánuje o koncepci s Agelem dále jednat, provozovatel ji zřejmě přepracuje.
Problemy v nemocnici se ale hromadí už delší dobu. Od července je uzavřené dětské lůžkové oddělení, od září nefunguje o víkendech a svátcích lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost. Ubývá také porodů, v roce 2021 jich proběhlo 589, loni 434 a letos se očekává zhruba 390. Dvě dětské lékařky s ordinacemi v areálu nemocnice navíc dostaly výpověď z nájmu.
Nemocnice v této souvislosti oznámila vznik takzvané liberační události a její následné prohloubení, tedy mimořádné okolnosti, která ji zbavuje odpovědnosti za nesplnění smluvních závazků. Město tento výklad odmítá. Vedoucí odboru majetkové správy radnice Alena Schattke to vyjádřila jasně: nemocnice podle města neprokázala existenci závazné právní nebo smluvní překážky, která by znemožňovala provoz dotčených oddělení, a trvalé zrušení služeb proto nepovažuje za dostatečně odůvodněné.
Výkonný ředitel nemocnice Pavel Kameník zastupitelům vysvětloval, že uzavření porodnice vychází z bezpečnostních důvodů. „Nemocnice ve Valašském Meziříčí v současné době nemá navazující péči, kdo by se postaral o novorozence. Toto je nejdůležitější důvod, proč dochází k omezení porodnice ve Valašském Meziříčí," řekl. Upozornil také na pokles porodnosti a chybějící akreditaci pro vzdělávání lékařů, kvůli níž nemocnice pro mladé lékaře není atraktivní. Koncepce zároveň počítá s novým pavilonem léčebny dlouhodobě nemocných, dětským stacionářem, rozvojem jednodenní operativy a posílením rehabilitace.
Zastupitelé však Agelu tvrdě vytkli nedostatečnou snahu o získání chybějícího personálu i to, že město o chystaných krocích neinformoval včas. Zastupitel Václav Chajdrna za to provozovatele přímo konfrontoval: „Vy jste nás postavili před hotovou věc. Všechny, tohle město. Vy nám prostě říkáte: Zavřeme vám porodnici, zavřeli jsme vám dětské."
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