iPhone 18 Pro netáhne, Apple snížil objednávky komponent o 15 %. Zákazníci raději čekají na skládací iPhone Duo

Za slabší poptávkou stojí kombinace tří faktorů: vyšší cena, spíše evoluční charakter novinek a blížící se uvedení prvního skládacího iPhonu Duo, který Apple začne prodávat 23. října 2026. Část zákazníků z prémiového segmentu si zřejmě nechává rozpočet na novou kategorii zařízení v rámci stejné značky. Nejde o žádný kolaps – iPhone zůstává největším byznysem Applu s tržbami 54,3 miliardy dolarů za poslední čtvrtletí. Jde ale o možný první signál, že si Apple začíná konkurovat vlastními produkty ještě dříve, než se skládací model vůbec dostal do obchodů.
Co přesně znamená škrt o 15 %
Důležité upřesnění hned na úvod: informaci o snížení objednávek nezveřejnil přímo Apple. Vychází ze zprávy o dodavatelském řetězci, kterou přinesl
Nikkei Asia a následně převzala další média včetně 9to5Mac. Podle těchto zpráv se omezení týká říjnových objednávek komponent pro iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max. Některé zdroje uvádějí snížení o 15 až 20 %.
Co to prakticky znamená? Apple upravuje krátkodobé výrobní plány u svých dodavatelů. Neznamená to automaticky patnáctiprocentní propad prodejů hotových telefonů ani katastrofu za celý rok. Apple navíc tradičně nezveřejňuje přesné prodeje jednotlivých modelů iPhonu. Zatím máme k dispozici především nepřímé signály: zprávy o úpravách objednávek u dodavatelů, změny dodacích lhůt v různých zemích a spotřebitelské průzkumy zaměřené na nákupní záměry. Slabší zájem je tedy věrohodným vysvětlením situace, nikoli oficiálně potvrzeným údajem o prodejích.
Proč iPhone 18 Pro láká méně než předchůdce
Startovní cena iPhonu 18 Pro v USA vzrostla na 1 199 dolarů, tedy o sto dolarů oproti loňskému iPhonu 17 Pro. V Česku to znamená zdražení z 32 990 Kč na 34 990 Kč, tedy o dva tisíce korun. Za vyšší cenu přitom zákazníci dostávají novinky, které představují spíše postupné vylepšení než zásadní změnu:
Variabilní clona u hlavního 48Mpx fotoaparátu a nové ovládací prvky pro fotografování v aplikaci Fotoaparát Čip A20 Pro vyráběný 2nm procesem, který podle uváděných údajů nabízí o 50 % vyšší propustnost paměti oproti A19 Pro 7jádrové GPU s až o 40 % vyšším výkonem a zdvojený 16jádrový Neural Engine Základní úložiště 256 GB, displeje o úhlopříčce 6,3 a 6,9 palce a trojitá fotosoustava s 48Mpx snímači – v těchto oblastech zůstává koncepce velmi podobná předchůdci
Pro majitele iPhonu 14 Pro nebo 15 Pro může jít o zajímavý upgrade. Pro někoho, kdo už má iPhone 17 Pro, je důvod k výměně podstatně méně přesvědčivý. Další komplikací pro české zákazníky je dostupnost funkcí umělé inteligence. Podle uvedených informací nebudou pokročilé funkce Siri při uvedení v EU dostupné. Hardware je na náročnější úlohy připravený, ale softwarové možnosti zatím nemusí být v našem regionu stejné jako na podporovaných trzích.
iPhone Duo: první skládačka od Applu za 54 990 Kč
Část zákazníků z prémiového segmentu čeká především na
iPhone Duo. Jde o první skládací iPhone a po letech telefonů s klasickou konstrukcí také o nový formát, který Apple přidává do své nabídky.
Klíčové parametry:
Vlastnost iPhone Duo Vnitřní displej 7,6″ Vnější displej 5,4″ Split View dvě aplikace vedle sebe, případně dvě okna jedné aplikace Konstrukce titanový rám i kryt pantu, IP68 SIM pouze eSIM Česká cena od 54 990 Kč Předobjednávky 16. října 2026 Prodej v ČR 23. října 2026
Rozdíl mezi základní cenou iPhonu Duo a iPhonu 18 Pro činí dvacet tisíc korun. Přesto podle průzkumu Evercore ISI mezi téměř čtyřmi tisíci amerických spotřebitelů plánuje Duo koupit 14 % respondentů. Společnost
Recon Analytics zase uvádí, že 15,1 % současných uživatelů iPhonu řadí skládací konstrukci mezi tři hlavní priority při výběru příštího telefonu. Nejde tedy o většinu zákazníků, ale o dostatečně velkou skupinu, kterou Apple může oslovit.
Praktickou překážkou pro některé české zájemce může být podpora pouze eSIM. Kdo používá fyzickou SIM kartu nebo má firemní telefonní linku spravovanou specifickým způsobem, měl by si před nákupem ověřit možnosti přechodu na eSIM u svého operátora.
Co to znamená pro český trh a pro vaši peněženku
Slabší globální poptávka po iPhonu 18 Pro se v Česku zatím neprojevuje plošným zlevněním. Apple drží oficiální cenu 34 990 Kč. Konkurenční tlak je ale vidět v nabídkách prodejců a operátorů:
Vodafone nabízí tarifní zvýhodnění až 5 000 Kč, Alza láká na nákup na splátky bez navýšení a u některých variant uvádí dostupnost pouze na objednávku. Pokud se slabší zájem potvrdí i po uvedení modelu Duo, pravděpodobněji se dočkáme dřívějších a výraznějších akčních nabídek než rychlého snížení oficiální ceny.
Kdo by měl koupit iPhone 18 Pro už teď? Především majitelé iPhonů 14 Pro a 15 Pro, kteří chtějí klasickou konstrukci, lepší fotografické možnosti a nechtějí čekat. Na Duo se naopak vyplatí počkat těm, kteří touží hlavně po novém formátu, větší pracovní ploše a možnostech multitaskingu a kterým nevadí cena od 54 990 Kč.
Apple poprvé soutěží sám se sebou
IDC očekává, že trh se skládacími telefony dosáhne v roce 2027 přibližně 27 milionů prodaných kusů. Apple by podle odhadů mohl získat zhruba 40 % tohoto segmentu. Jde o ambiciózní předpoklad, který ale může dávat smysl, pokud se společnosti podaří oslovit zákazníky, kteří dosud skládací telefon nechtěli. Nemusí přitom nutně přetahovat uživatele Samsungu nebo jiných značek. Stačí, když část stávajících zákazníků Applu přesvědčí, aby si místo klasického modelu pořídili dražší skládací variantu.
Právě to může být hlavní změna, kterou Duo přinese. Apple chce zvýšit průměrnou prodejní cenu svých telefonů a zároveň vstoupit do rostoucího segmentu. Tato strategie má ale i rizika: zprávy o říjnovém snížení objednávek naznačují, že vyšší ceny a nové produktové kategorie nemusí automaticky přinést očekávanou poptávku. Apple tak možná poprvé výrazněji zjišťuje, že jeho největším konkurentem nemusí být jen jiný výrobce, ale také jeho vlastní nový produkt.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman