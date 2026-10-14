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iPhone 18 Pro netáhne, Apple snížil objednávky komponent o 15 %. Zákazníci raději čekají na skládací iPhone Duo

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Apple koriguje výrobní plán iPhonu 18 Pro směrem dolů. Co dle informací víme, tak firma škrtla říjnové objednávky komponent nejméně o 15 %.
Apple iPhone 18 Pro

Apple iPhone 18 Pro

Zdroj: Apple
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 14.10.2026 08:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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