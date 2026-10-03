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Instagram chce do škol, přidává speciální funkce pro partnerské školy

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Nástěnku na chodbě, školní web i email. To všechno podle Mety dokáže nahradit jediná aplikace, Instagram. Ten rozšiřuje svůj program pro partnerské školy a nabídne...
Instagram chce do škol, přidává speciální funkce pro partnerské školy

Instagram chce do škol, přidává speciální funkce pro partnerské školy

Zdroj: Dotekomanie.cz
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.10.2026 18:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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