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Prodeje čipů lámou rekordy. Ve druhém čtvrtletí vzrostly tržby o více než 31 %

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Globální trh s čipy dosáhl ve druhém čtvrtletí letošního roku nového historického maxima. Podle dat analytické společnosti Omdia vzrostly tržby mezičtvrtletně o 31,4 % na...
Prodeje čipů lámou rekordy. Ve druhém čtvrtletí vzrostly tržby o více než 31 %

Prodeje čipů lámou rekordy. Ve druhém čtvrtletí vzrostly tržby o více než 31 %

Zdroj: Tech Digest
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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