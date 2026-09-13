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Hradní stráž převlékla uniformy. Při střídání se potkala světle modrá s tmavou

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Pražský hrad nabídl při pravidelném slavnostním střídání stráží skutečně poutavé představení. Vojáci Hradní stráže totiž během ceremoniálu přešli ze světle modrých letních uniforem do tmavě modrých stejnokrojů, které používají po zbytek roku. Na nádvoří se tak na chvíli potkaly obě barevné varianty.
Hradní stráž převlékla uniformy. Při střídání se potkala světle modrá s tmavou

Hradní stráž převlékla uniformy. Při střídání se potkala světle modrá s tmavou

Zdroj: Radoslav Vnenčák - Hradní stráž
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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