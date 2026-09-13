Hradní stráž převlékla uniformy. Při střídání se potkala světle modrá s tmavou

Nejde přitom jen o estetickou změnu. Světlé uniformy se používají v letních měsících, protože se v nich vojáci tolik nezahřívají. Na sluncem rozpálených stanovištích totiž může teplota vystoupat i výrazně nad 40 stupňů.
Ke změně se Hradní stráž vrací pravidelně dvakrát ročně. Na světlou variantu přechází obvykle v průběhu června podle počasí, na konci léta se pak vrací k tmavě modré. Další barevná změna tak přijde přibližně v polovině června 2027.
Současné uniformy Hradní stráže navrhl český malíř, kostýmní výtvarník a scénograf Theodor Pištěk. Jejich podoba v některých detailech v průběhu let mění, samotné stejnokroje ale vznikají v Česku.
Tradovaná informace, že se část uniforem vyráběla v USA, platí jen částečně. „Z Floridy byly pouze mariňácké čepice, ale jenom ta první dodávka v roce 1990. A v pozdější době už se potom všechno vyrábělo u nás v Československu a v České republice,“ uvedl serveru iROZHLAS.cz člen Hradní stráže praporčík Miroslav Sedláček.
Uniformy navíc nejsou určeny na celý život. Jejich životnost je přibližně dva roky a armáda je průběžně obměňuje.
Stráží Hrad už více než sto let
Hradní stráž má v českých zemích dlouhou historii. Krátce po vzniku Československa v roce 1918 střežili Pražský hrad nejprve Sokolové. Už 6. prosince téhož roku pak vznikla takzvaná Hradní setnina, která byla vyčleněna z 28. pěšího pluku a měla na starosti ochranu sídla prezidenta republiky.
Podoba a postavení Hradní stráže se v průběhu desetiletí několikrát změnily. Za komunistického režimu například přešla pod ministerstvo vnitra. Po roce 1989 se ale vrátila pod ministerstvo obrany a postupně se znovu stala výraznou součástí ceremonií spojených s Pražským hradem.
Dnes má Hradní stráž na starosti nejen vnější ostrahu Pražského hradu a dalších objektů, které využívá prezident, ale také vojenské pocty při státních návštěvách a dalších významných událostech. Její součástí je také Hudba Hradní stráže, která doprovází slavnostní střídání.
Hudba má více než třicet členů, a kromě pravidelných ceremoniálů vystupuje také při reprezentačních akcích, pietních aktech nebo samostatných koncertech. Všichni její členové jsou absolventy hudebních konzervatoří, někteří pokračovali také na akademiích múzických umění.