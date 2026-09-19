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Pražská policie hledá ženu z Prahy 3, naposledy odvedla dceru do školky na Žižkově

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Pražská policie pátrá po sedmatřicetileté Daně Fraňkové z Prahy 3. V pátek ráno odvedla dceru do mateřské školy na Žižkově a od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu. V posledním týdnu si stěžovala na neurologické obtíže spojené se zhoršováním zraku, na jedno oko nevidí vůbec.
Pražská policie hledá ženu z Prahy 3, naposledy odvedla dceru do školky na Žižkově

Pražská policie hledá ženu z Prahy 3, naposledy odvedla dceru do školky na Žižkově

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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