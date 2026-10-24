Vezměte dnes do ruky starý porcelánový hrnek a otočte ho. Pokud uvidíte 1 nápis, sběratelé za něj dají i 60 000 Kč

V kredencích po prarodičích stojí spousta porcelánu, o kterém už v rodině nikdo neví, odkud se vzal. Odpověď přitom často nese samotný kus. Výrobci totiž na spodní stranu dávali své podpisy a jedno staré německé slovo mezi nimi dokáže sběratele pořádně rozpálit. Jestli se z hrnku vyklube poklad, o tom ale rozhodují ještě další detaily.
Schlaggenwald je stará adresa první české porcelánky
Slovo, které na dně hledáte, zní Schlaggenwald. Tak se německy jmenuje Horní Slavkov v Karlovarském kraji. Právě tady vznikla v roce 1792 porcelánka, která platí za nejstarší v Čechách.
Opravdu kvalitní porcelán se tu ale začal vyrábět až za nových majitelů na počátku 19. století. Tehdy podnik převzali místní lékař Johann Georg Lippert a důlmistr Wenzel Haas, kteří výrobu výrazně pozvedli.
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Celé jméno města na dně nenajdete vždycky. Často tam stojí jen písmeno S, někdy s tečkou nebo dvojtečkou za ním. Jindy je Schlaggenwald součástí delšího nápisu, ve kterém figurují i jména majitelů.
Tři podpisy, tři období slavkovské výroby
Jména majitelů se propisovala přímo do značky, takže nápis funguje i jako přibližné datum výroby. Na dně tak můžete najít tyto podpisy:
Lippert & Haas in Schlaggenwald: podpis z doby, kdy firmu vedli Lippert s Haasem, na dražbách se objevuje u kusů z let 1830 až 1846; August Haas in Schlaggenwald: nápis z období, kdy podnik po odkoupení podílů Lippertových dědiců ovládl sám Haasův syn August; Haas & Czjzek: nejmladší jméno, které vzniklo poté, co do firmy přišel vídeňský Johann Czjzek, a pod kterým se porcelánka za první republiky řadila ke špičce tuzemských výrobců. Přečtěte si také: Otevřete dnes lednici a zkontrolujte máslo. Pokud uvidíte 1 věc na obalu, nejezte ho, i když je v záruce
Opatrně s letopočtem 1792. Porcelánka si rok svého založení tiskla i na mnohem mladší výrobky, takže číslo na dně ještě neznamená, že hrnek pamatuje 18. století. Užitečným vodítkem je naopak slovo Czechoslovakia, protože takto označený kus mohl vzniknout až po roce 1918.
Stejné město na dně, úplně jiná cena
Že samotný nápis ještě nezaručuje výhru, ukazují dvě nedávné aukce. V té první, která 2. prosince 2025 proběhla na portálu Livebid, šel do dražby šálek s podšálkem z doby, kdy porcelánku vedli Lippert s Haasem. Na šálku je ručně namalovaný pohled na Pražský hrad a zlato pokrývá ucho i celý vnitřek. Dražba začala na 5 000 Kč a skončila na 60 000 Kč.
Slavkovský šálek s podšálkem z doby kolem roku 1830 se značkou v podobě vtlačeného písmene S se v aukci Arthouse Hejtmánek vydražil za 7 000 Kč. Měl zeleno-zlatý dekor, jenže zlacení bylo místy setřené. Výrobce je tedy stejný a stáří podobné, rozdíl v ceně přesto přesahuje 50 000 Kč.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Aukce Stáří a značka Výzdoba a stav Výsledná cena Livebid, 2. prosince 2025 éra Lippert & Haas ručně malovaný pohled na Pražský hrad, zlacené ucho, celý zlacený vnitřek 60 000 Kč (vyvolávací cena 5 000 Kč) Arthouse Hejtmánek kolem roku 1830, vtlačené písmeno S zeleno-zlatý dekor, zlacení místy setřené 7 000 Kč
Rozdíl je vidět už z aukčních popisů. Dražší kus nese detailní výjev konkrétního místa a zlato na něm pokrývá velkou plochu, levnější má jednodušší ornament a aukční síň u něj sama upozornila na setřené zlacení. U vlastního hrnku se proto dívejte hlavně na to, jak náročná je malba a jak se dochovalo zlato. Cení se i to, když se k hrnku zachovalo víko nebo podšálek, zatímco každá prasklina hodnotu snižuje.
O ceně starého porcelánu rozhoduje vedle značky hlavně náročnost malby a stav zlacení. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Jak zjistit, co máte doma
Nejdřív se podívejte na dno a značku si zachyťte telefonem. Bývá namalovaná, třeba modrou barvou pod glazurou, ale může být také jen vtlačená do porcelánu, a pak se snadno přehlédne. Snímek porovnejte s online rejstříkem porcelánových značek, kde najdete i desítky variant slavkovského podpisu.
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Když kus vypadá vzácně, ukažte ho odborníkovi z aukčního domu, který se starožitnostmi zabývá. Pro vlastní představu si pak v archivech dražeb dohledejte, za kolik se podobné kusy opravdu vydražily, protože u každé položky tam stojí dosažená cena. Částka v inzerátu nebo vyvolávací cena vypovídá hlavně o přání prodávajícího.
Zdroje: https://livebid.cz/auction/einszwei_74/detail/48, https://www.arthousehejtmanek.cz/cs/vystavy-a-aukce/online-aukce-sklo-a-porcelan-55/seznam-del/salek-s-podsalkem-slavkov-27535/, https://www.antikpraha.cz/znaceni-porcelanu, https://cs.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%AD_Slavkov, https://energozrouti.cz/clanek/stary-porcelan-sberatelstvi-hrnky-cena, https://www.arecenze.cz/clanky/stare-salky-na-kavu-maji-vysokou-hodnotu-jeden-se-vydrazil-za-60-000-kc-o-cene-rozhoduje-znacka-na-dne/