Odmrazování a důkladné mytí lednice bývá náročnější, než se zdá. Několik fíglů tuto nevděčnou práci výrazně urychlí

Jednou za čas byste měli vyčistit lednici, v níž skladujete potraviny. Spousta lidí na to však jde špatně, což se pak projeví na kvalitě potravin.
Jestli existuje nějaký spotřebič, který musí být v každé domácnosti, bude jím s největší pravděpodobností lednice. Bez tohoto zařízení se dnes již
téměř neobejdeme, potřebuje však také jednou za čas udržovat. Nemusíte ji každý měsíc posílat do servisu, je ale na místě ji párkrát do roka odmrazit a vyčistit. Odvděčí se vám nejen samotný spotřebič, ale také hromada jídla, které pak nebude cítit po starších potravinách. Nejprve ji musíte vyprázdnit a vypnout
Jestli používáte starší chladničku, měli byste se ji pokoušet čistit každé 2 či 3 měsíce, jelikož se rychleji zanese než ty novější. Dnešní modely stačí
umývat dvakrát do roka, což vám značně ušetří práci a námahu. Když už se rozhodnete, že začnete s úklidem, do něhož zapojíte i čištění lednice, měli byste nejdříve najít náhradní místo pro všechno jídlo. Připravte si proto do zálohy druhý spotřebič nebo zkuste co největší množství před rozmrazováním sníst. Fotografie: Depositphotos
Jakmile jsou všechny potraviny venku a chladnička je zcela prázdná, vypnete ji ze zásuvky a pustíte se do práce. Zatímco bude vnitřek
otevřené lednice teplat, vytáhnete z ní všechny police a šuplíky. Ty musíte umýt také, což lze udělat pod teplou tekoucí vodou s trochou saponátu na houbičce. Používejte na ně stejné přípravky, jako na nádobí, přece jen na nich budou ležet potraviny, které poté hodláte jíst.
Nezapomeňte ji důkladně vydrhnout
Nejdůležitější je počkat, dokud vnitřek jednice nezteplá a veškerá námraza se samovolně nerozpustí. Pokud byste se jí pokoušeli nějak pomoci,
můžete si akorát nepříjemně zavařit. Například horké výpary z hrnce s teplou vodou, jimiž si někteří urychlují čekání, dokážou poškodit stěny lednice. Ta je stavěna tak, aby především chladila, proto nesnese vyšší teploty, kterým byste se měli vyhýbat. Fotografie: PxHere
Pokud byste chtěli námrazu seškrabávat, otírat nebo jinak mechanicky odstraňovat, hrozí, že také poškodíte stěny spotřebiče. Nejlepším řešením je proto postavit pod chladničku plech a
nechat studenou rozpuštěnou vodu samovolně odkapávat. Jakmile bude vše pryč, vydrhnete vnitřek spotřebiče hadříkem či houbičkou s prostředkem na nádobí. Pro dezinfekci můžete zvolit i trochu lihu, poté ho však nezapomeňte utřít vlhkým ubrouskem. Už jen zkompletujete police
Pokud zůstávají stěny mokré nebo příliš vlhké, zkuste ještě lednici vytřít do sucha. Jakmile je vše hotovo a chladnička nezapáchá, můžete začít skládat police zpět na místo. Ty by
měly být také umyté, okapané a nezapáchat, abyste je mohli vrátit zpět. Jakmile sestavíte vše tak, jak má být, zapnete lednici opět do zásuvky a necháte ji vychladit. Po chvíli bude opět možné naskládat dovnitř potraviny a jídlo, které jste přesunuli jinam.
Zdroj: Redakce
The post
Odmrazit a umýt chladničku nemusí být vždy tak snadné, jak se na první pohled zdá. Ulehčete si tuto nevděčnou činnost appeared first on BydlímeÚtulně.cz.