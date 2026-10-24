V Ulici dojde k tvrdému střetu. Jirka vytáhne na Soňu minulost i podezření z rozkrádání kolem radnice

Volby v Křečovicích skončily. Soňa vyhrála, Jirka prohrál. Jenže místo gratulace přichází něco, co ani jedna strana nečekala: střet, který přesahuje osobní rivalitu a míří rovnou ke kořenům povolební moci. V 5214. dílu Ulice, který je podle aktuálního programu Novy nasazený na čtvrtek 22. října, Jirka Soně řekne otevřeně, co si o jejím spojenectví s Radkem Mastným myslí. A nebude to jen osobní výpad. Bude to varování.
Koalice, která smrdí
Klíčový kontext: nejde o další předvolební přestřelku. Soňa volby vyhrála, ale k vládnutí potřebuje koaliční většinu. A právě v momentě, kdy ji skládá, vstupuje do hry Jirka s tvrzením, že její koaliční partneři, konkrétně Mastný a lidé kolem subjektu Lepší Křečovice, nemají zájem o rozvoj obce, ale o její rozkrádání.
Podle upoutávky TV Nova Jirka Soně připomene minulost a řekne jí otevřeně, co si o jejím chování myslí. Sekundární přepisy dialogů pak upřesňují, kam přesně míří jeho obvinění:
- Obecní kasa – podezření, že koaliční partneři chtějí přístup k rozpočtu.
- Bytový fond – obavy z manipulace s obecními byty.
- Obecní pozemky – lukrativní parcely jako cíl zákulisních dohod.
- Zakázky – veřejné zakázky jako kanál pro klientelistické sítě.
Jirka přitom nepřichází s důkazy v ruce. Mluví z pozice člověka, který Mastného zná roky a ví, jak fungoval na radnici dřív.
Mastný není neznámá veličina
A právě tady Jirkovo varování získává váhu. Radek Mastný má v kánonu Ulice minulost, kterou nelze přehlédnout. Oficiální profil postavy na webu TV Nova ho popisuje jako bývalou šedou eminenci radnice, manipulátora a člověka odsouzeného za vydírání. Starší dějová linka z roku 2019 pracovala přímo s odposlechy a podezřením z braní úplatků.
Sonino spojenectví s Mastným přitom není záležitost posledních dnů. Už v dubnu 2026 oficiální ukázky potvrzovaly, že jí Mastný pomáhá od začátku kampaně a vracejí se u něj staré nekalé praktiky. Jirka tedy neříká nic, co by bylo úplně nové. Říká to ale ve chvíli, kdy to poprvé může mít reálné důsledky, protože teď už nejde o volební sliby, ale o rozdělení skutečné moci.
Soňa se brání, ale pochybnost zůstane
Soňa Jirkovi nejprve vrací ironií. Namítá, že ji obviňuje z trestných činů dřív, než se vůbec stala starostkou. Formálně má pravdu. Jenže Jirkova slova v ní zasejí pochybnost, která se ukáže jako silnější než její sebevědomí.
Podle synopse 5214. dílu na Oneplay Soňa následně rozjede vlastní pátrání. S pomocí Áji prověří Mastného vazby a starší zakázky a odhalí jeho nečisté úmysly. Výsledek? Odmítne být jeho loutkou.
Právě tohle je nejsilnější moment celé linky. Ne samotná hádka, ne Jirkovy výčitky. Ale okamžik, kdy Soňa pochopí, že partii možná nerozehrává ona, nýbrž Mastný. Že vítězství ve volbách jí dalo křeslo, ale ne kontrolu.
Ani Jirka není bez poskvrny
Pro úplnost: seriálová historie nepracuje s Jirkou jako s bezúhonným hrdinou. Redakce VIPŽivot připomíná, že v jedné ze starších linek Soňa od štamgastů zaslechla, že i Jirka jako starosta údajně bral úplatky. Morální převaha v tomto střetu tedy není černobílá, spíš jde o souboj dvou lidí, z nichž každý zná slabiny toho druhého.
Co ale Jirkovu pozici v aktuálním konfliktu posiluje, je fakt, že Mastného minulost je v seriálovém světě doložená odsouzením. Jirkovy údajné úplatky zůstaly v rovině hospodských řečí.
Kam linka míří
Posun je zřejmý. Z předvolebního souboje dvou rivalů se stala hra o ovládnutí radnice, ve které figurují obecní pozemky, bytový fond a veřejné zakázky. Soňa se z role vítězky přesouvá do role detektiva, který musí prověřit vlastní spojence dřív, než ji pohltí jejich plány.
Jirka v 5214. dílu nevyhrává spor. Vyhrává něco důležitějšího: zaseje do Soni otázku, na kterou si musí odpovědět sama. Vládne ona, nebo Mastný?
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová