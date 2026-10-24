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V Ulici dojde k tvrdému střetu. Jirka vytáhne na Soňu minulost i podezření z rozkrádání kolem radnice

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Dennívýzva
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Jirka Hložánek v povolební konfrontaci otevřeně obviní Soňu Čechovou, že vstupuje do koalice řízené Mastným a lidmi s chutí na obecní majetek.
V Ulici dojde k tvrdému střetu. Jirka vytáhne na Soňu minulost i podezření z rozkrádání kolem radnice

V Ulici dojde k tvrdému střetu. Jirka vytáhne na Soňu minulost i podezření z rozkrádání kolem radnice

Zdroj: Se svolením TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 06:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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