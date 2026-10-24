Stiskněte psovi dáseň a počítejte do dvou. Pokud barva nestihne zrůžovět, máte problém

Horké odpoledne, pes se vrátí z procházky, svalí se na dlažbu a prudce oddechuje. Je jen unavený, nebo se schyluje k něčemu vážnému? Odpověď často leží pár centimetrů od jeho čenichu. Veterináři na urgentních příjmech sledují mezi prvními parametry takzvaný čas kapilárního plnění, odborně CRT. Majitel si jeho zjednodušenou podobu zvládne vyzkoušet doma bez jakýchkoli pomůcek. Zabere to pár vteřin a výsledek funguje jako semafor: zelená dovoluje klidně pozorovat, oranžová radí zavolat veterináři, červená velí vyrazit hned.
Test kapilárního plnění krok za krokem: kam stisknout a jak silně
Postup popisuje například
PetMD i článek Adrienne Kruzer pro The Spruce Pets. V klidu zvedněte psovi horní pysk, případně stáhněte dolní. Najděte viditelně růžovou část dásně nad zubem nebo pod ním. Bříškem prstu zatlačte tak, aby místo zbělelo, a pusťte. Pak počítejte.
U zdravého psa se zbledlá ploška během jedné až dvou sekund zbarví zpátky do růžova. Barva má připomínat žvýkačku nebo lososa, povrch má být vlhký a hladký. Suché či lepkavé dásně samy o sobě signalizují, že něco nesedí, typicky dehydrataci.
Několik pravidel, která ušetří omyly i pokousané prsty:
Netlačte na černé pigmentované plochy. Na tmavé sliznici změnu barvy nerozeznáte. Vynechte rány, vředy, výrůstky a bolestivá místa. Měřte v klidu. Po běhu, hře, krmení nebo v horku výsledek zkreslí námaha a teplo. Pomáhá dobré světlo. Šero nebo žlutá žárovka dokážou z bledé dásně udělat zdánlivě zdravou.
Mnoho psů má dásně přirozeně skvrnité. Taková pigmentace bývá celoživotní a nemění velikost, tvar ani strukturu. Vyplatí se ji za denního světla vyfotit, příště pak máte s čím porovnávat. Nové nebo rostoucí skvrny, zvlášť spojené s otokem či zápachem, patří do ordinace.
Proč právě dvě sekundy: co prozradí rychlost návratu barvy
Hranice není zvolená náhodně. Prstem krátce vytlačíte krev z drobných vlásečnic ve sliznici a měříte, jak rychle je oběh znovu zaplní. Dáseň k tomu slouží ideálně, protože je bez srsti, snadno dostupná a barva krve v ní dobře prosvítá.
Odborný
Merck Veterinary Manual řadí CRT mezi základní parametry triáže, tedy třídění pacientů podle naléhavosti. Hodnoty čte takto:
Čas návratu barvy Co to podle Mercku znamená pod 1 sekundu hyperdynamický stav, například horečka, úpal nebo časná fáze šoku 1 až 2 sekundy normální prokrvení nad 2 sekundy špatné prokrvení nebo stažení periferních cév
Pozornost si zaslouží první řádek. Leckdo by čekal, že bleskový návrat svědčí o kondici. U psa rozpáleného horkem nebo s horečkou však může mimořádně svižné prokrvení prozrazovat, že organismus jede na doraz. Zvláště v létě to stojí za zapamatování.
Prodloužený čas nad dvě sekundy ukazuje, že krev do periferie neproudí, jak by měla. Za tím může stát šok, ztráta krve, chudokrevnost, srdeční či oběhové potíže, dehydratace, prochladnutí, silná bolest nebo otrava. Konkrétní příčinu test neurčí. Podle nás v tom ale tkví jeho síla: diagnózu přenechává veterináři a majiteli dává jasný signál, že vyčkávání přestalo být rozumnou volbou.
Bledé, modré, jasně červené: barvy dásní jako výstražný semafor
Čas návratu je jedna polovina testu, odstín sliznice druhá. Dohromady vypovídají mnohem víc než každý údaj zvlášť. Podle PetMD a The Spruce Pets platí zhruba toto:
Bledé až bílé mohou signalizovat chudokrevnost, šok, vnitřní krvácení, špatnou cirkulaci, onemocnění srdce nebo působení toxinů. Modré, šedé či fialové svědčí o nedostatku kyslíku nebo selhávajícím oběhu, souvisejí se srdcem, dýcháním, podchlazením či nízkým tlakem. PetMD je označuje za urgentní stav. Jasně červené, třešňové upozorňují na přehřátí a úpal, otravu včetně oxidu uhelnatého nebo vysoký tlak. Pokud zarudnutí lemuje jen okraje zubů, jde spíš o zánět dásní. Žluté mohou ukazovat na žloutenku, onemocnění jater nebo stavy, při nichž imunita napadá červené krvinky.
Nejvyšší váhu má kombinace. Prodloužený CRT, změněná barva a k tomu slabost nebo namáhavé dýchání tvoří trojici, nad kterou se nemá smysl rozmýšlet. Jeden nejistý pokus u vrtícího se psa takovou výpovědní hodnotu nemá. Proto se vyplatí sledovat zároveň dech, energii, chování a to, zda pes nebyl vystaven horku.
Pes, který nesnese prsty v tlamě: nácvik a bezpečnost majitele
Když pes uhýbá, vrčí nebo je zjevně bolestivý, test na něm nevynucujte. Americká veterinární asociace AVMA připomíná, že strach a bolest udělají nevyzpytatelným i jinak mírné zvíře. Obličej držte stranou od tlamy. Při riziku kousnutí poslouží náhubek, ovšem nikdy u psa, který zvrací.
U reaktivního psa dává větší smysl popsat do telefonu, jakou barvu má jazyk a pysky, jak dýchá a jak se chová. Riskovat zranění kvůli dvěma vteřinám nestojí za to.
Mnohem lepší je mít kontrolu tlamy natrénovanou předem. Britská charita PDSA doporučuje postupovat po malých krocích s pamlsky: nejprve dotyk pysků zvenčí, potom jejich nadzvednutí, nakonec jemné sáhnutí na zuby a dásně. Jakmile pes znejistí, přerušte, dejte mu pauzu a příště zpomalte. PDSA zároveň radí prohlédnout mazlíčka od čenichu po ocas aspoň několikrát týdně. Pes zvyklý na prsty v tlamě pak v krizi nepanikaří a vy získáte spolehlivý údaj místo zápasu.
Pravidelná kontrola odhalí i pomaleji se rozvíjející problémy. Asociace AAHA upozorňuje, že plak se začne hromadit už pár hodin po jídle. Nejúčinnější prevencí zůstává každodenní čištění zubů měkkým kartáčkem a zvířecí pastou, lidská pasta psům nesvědčí. Zápach z tlamy, krev na hračkách nebo oteklé dásně si zaslouží běžnou objednávku k veterináři.
Kdy volat veterinární pohotovost a co do telefonu říct
Jednotná česká metodika pro majitele neexistuje, kliniky se ale v urgentních příznacích shodují. Okamžitě volejte při dušnosti, modrých sliznicích, kolapsu, bezvědomí, křečích, silném krvácení, podezření na otravu nebo úraz. Totéž platí pro bledé dásně provázené slabostí nebo prodlouženým CRT. Pokud je pes stabilní, dýchá normálně, dásně má růžové a vlhké a trápí ho jen zubní kámen či zápach, stačí objednání do běžné ordinace.
Hovor s veterinářem urychlí stručný přehled:
plemeno, věk, přibližná hmotnost, co se děje a od kdy, barva dásní a jejich vlhkost, výsledek testu: návrat do dvou sekund, déle, nebo měření nešlo bezpečně provést, dýchání, slabost, kolaps, pobyt v horku, možná otrava či úraz, co jste psovi podali a za jak dlouho můžete dorazit.
S sebou vezměte očkovací průkaz nebo pas, užívané léky a obal od látky, kterou mohl pes spolknout. Když se stav cestou zhorší, zavolejte znovu.
Pracoviště s pohotovostní službou najdete na
interaktivní mapě Komory veterinárních lékařů ČR. Obsahuje ovšem jen ta, která se zveřejněním souhlasila, a aktuální provoz je proto lepší ověřit telefonem. Krizové linky Státní veterinární správy slouží k hlášení nákaz a mimořádných událostí, s nemocným psem tedy volejte kliniku.
Letní měsíce přidávají zvláštní kapitolu. Při podezření na úpal, typicky u psa se zarudlými dásněmi po pobytu v horku, ihned ukončete aktivitu a přesuňte ho do stínu. Podle doporučení RECOVER z roku 2026 začněte aktivně chladit tekoucí chladnou vodou, hlavně přes trup a místa s řidší srstí. Hned potom zamiřte na nejbližší otevřenou kliniku. Cornellova univerzita radí posadit psa během jízdy k výdechu klimatizace.
Dvě sekundy jsou kratší než jedno zazvonění telefonu. Kdo si je vyzkouší na zdravém psovi v klidném dni a zapamatuje si, jak vypadá jeho normální růžová, pozná v horkém odpoledni rozdíl na první pohled.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková