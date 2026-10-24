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Naše babičky a dědečkové dávali svíčku do mrazáku: Až zjistíte proč, uděláte to takyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Svíčka položená v mrazáku vedle balíčku hrášku vypadá jako omyl. Ve skutečnosti […]
Naše babičky a dědečkové dávali svíčku do mrazáku: Až zjistíte proč, uděláte to taky
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 24.10.2026 06:13
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