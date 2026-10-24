Policie řešila spor Foldyny s demonstranty, část lidí se snažila dostat do Sněmovny

Během večera se několik desítek z nich pokusilo dostat do Sněmovny, policisté jim v tom ale zabránili. Nikdo nebyl zadržen, řekla policejní mluvčí Eva Kropáčová. Večer se podle ČT také několik demonstrantů dostalo do konfliktu s poslancem Jaroslavem Foldynou (SPD), oddělit je od sebe museli policisté.
„Nikoho jsme nezadrželi a nikdo nebyl omezen na osobní svobodě," uvedla k incidentu mluvčí. Doplnila, že v průběhu večera byly na nezbytně dlouhou dobu průběžně uzavírány Sněmovní a Nerudova ulice. Ochranná služba podle kuloárových informací ze Sněmovny sdělila členům širšího vedení dolní komory, že z bezpečnostních důvodů je lepší uzavřít budovu veřejnosti.
Proti násilnému pokusu o vstup do Sněmovny se u mikrofonu poté vymezil předseda lidoveckého klubu Marian Jurečka. „Jakékoli násilné pokusy o vniknutí do Sněmovny jsou nepřijatelné a prosím pěkně, nedělejte to nikdo," vyzval.
„Já jsem zvyklý s lidmi diskutovat. Ale tam nepřišli ke mně lidi, kteří se mnou chtěli diskutovat. Skočili na mě lidi, kteří nechtěli diskutovat, polévali, plivali, řvali sprostě," řekl na plénu Foldyna. Gabriela Svárovská (Piráti/Zelení) uvedla, že na místě byli svědci, kteří vědí, co Foldynovu údajnému napadení předcházelo.
Protest svolaly okolo 13:00 iniciativy Stojíme za kulturou! a Média nedáme kvůli tomu, že koaliční poslanci dnes ve Sněmovně prosadili přednostní projednání tohoto návrhu v prvním čtení. Podle organizátorů protestu poslanci zvolili tento postup, protože se bojí reakce občanské společnosti.
Lidé přišli s českými i slovenskými vlajkami nebo transparenty "Česká je tady, Česká je naše" nebo "Média nedáme". Organizátoři plánují na náměstí zůstat, dokud neskončí hlasování v Poslanecké sněmovně. Na náměstí zároveň přenášeli zvukový záznam ze sněmovního jednání. Krátce před 19:00 vystoupil na plénu Sněmovny ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy). Po celou dobu jeho projevu, kdy hovořil o důvodech rušení současného financování veřejnoprávních médií, lidé nesouhlasně pískali a skandovali: "Hanba", "To jsou kecy" nebo "Demisi".
V 18:15 vystoupili na Malostranském náměstí lídři opozičních stran, ještě před nimi ale vystoupili řečníci z řad kultury a médií a odboráři z ČT a ČRo, například bývalý zahraniční zpravodaj ČT Tomáš Etzler nebo herečka Jitka Čvančarová. Podle nich politici, kteří chtějí ve svých zemích měnit režim, zaútočí v prvé řadě na média a kulturu. Vyzvali také občanskou společnost, aby ve shromážděních na podporu veřejnoprávních médií neustali a protestovali proti rušení poplatků dále.
Na narychlo postaveném pódiu pak hrála hudba a vystoupili další řečníci z iniciativy Veřejnoprávně. Podle nich Česko pomalu následuje sousední Slovensko, kde tamní vláda prosadila změny ve fungování veřejnoprávních médií. „Mrzí mě, že tu nevidím více lidí mého věku, zvláště když generace Z po celé Evropě protestuje za lepší životní podmínky. Je to hlavně náš boj," řekl na pódiu jeden student z FAMU.
Například šestnáctiletý Tobiáš na Malostranském náměstí stál už od 15:00 a držel transparent „Ruce pryč od ČT a ČRo". „Půjdu teď asi domů, ale plánuju vstát ve 04:00 a být tu na první čtení," řekl.
Lidé se pak od pódia přesunuli kolem 21:00 blíže před Šternberský palác, kde se nachází Poslanecká sněmovna, a skandovali "Otevřete okna", "Veřejnoprávně, tak je to správně" nebo "Oto, Oto, kdo vymyslel toto". Někteří si z domu přinesli i nádobí a bubnovali na něj do rytmu skandovaných hesel. Jiní měli na hlavách čepice z papírových novin, podobné té, kterou nosí postava Večerníčka.