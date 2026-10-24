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Policie řešila spor Foldyny s demonstranty, část lidí se snažila dostat do Sněmovny

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Lidé v pátek večer na protest proti zrušení poplatků České televizi (ČT) a Českému rozhlasu (ČRo) zaplnili Malostranské náměstí v Praze. Někteří demonstranti se během večera snažili dostat do Sněmovny. Policie také uklidňovala konflikt mezi demonstranty a poslancem Foldynou.
Policie řešila spor Foldyny s demonstranty, část lidí se snažila dostat do Sněmovny

Policie řešila spor Foldyny s demonstranty, část lidí se snažila dostat do Sněmovny

Zdroj: Facebook Piráti Praha
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 06:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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