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Pitná voda na Špicberkách obsahuje příliš mnoho kovů. Na vině může být oteplování Arktidy a tání permafrostu

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Špicberky jsou překvapivě kosmopolitní, přestože jejich největší osada, Longyearbyen, který je správním městem Špicberských ostrovů, zůstává především norským městem. Obyvatelé…
himmel-s-Spicberky-unsplash

himmel-s-Spicberky-unsplash

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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