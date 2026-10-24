Seniorka dovolila vnukovi trvalý pobyt u sebe doma. Nyní se dostala do šílených problémů a není ji pomoci

Babička dovolí dospělému vnukovi přihlásit se na své adrese, protože potřebuje vyřešit osobní doklady. Nábytek a vybavení bytu patří jí. Později zjistí, že vnuk má dluhy v exekuci, a začne se obávat o vlastní věci. Nejde o skutečnou výpověď konkrétní rodiny. Na této situaci lze ale ukázat, proč je nutné oddělit evidenční adresu, skutečné bydlení a vlastnictví majetku.
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Adresa sama z babičky dlužníka neudělá
Trvalý pobyt má evidenční význam. Člověk nemusí na uvedené adrese skutečně bydlet a samotné přihlášení z něj nedělá vlastníka bytu ani jeho vybavení. Stejně tak z vlastníka bytu neudělá ručitele za jeho závazky. V modelu proto babička nedluží věřitelům jen proto, že vnukovi poskytla adresu. Jinou situací by bylo samostatně převzaté ručení či vlastní závazek, nikoli pouhé přihlášení k pobytu.
Při exekuci movitých věcí se řeší majetek dlužníka. Zákon umožňuje soupis v jeho bytě i na jiném místě, kde má své věci. Rozhodující tedy není pouze údaj v evidenci obyvatel. Jestliže vnuk u babičky skutečně bydlí a má tam své vybavení, vzniká jiná skutková situace, než když jde jen o adresu a v domácnosti nic jeho není. Ani skutečné soužití ovšem nepřevádí babiččiny věci do vnukova vlastnictví.
Doklady pomohou rozlišit, komu věc patří
Pokud se soupis dotkne věci, která dlužníkovi nepatří, má její vlastník možnost se bránit. Praktický význam mají doklady vztahující se ke konkrétnímu vybavení, například smlouva, faktura nebo jiné listiny prokazující vlastnictví. Nestačí pouze obecně prohlásit, že v bytě je všechno babiččino. Potřebné je určit spornou věc a předložit podklady, které její tvrzení podporují. Zákon při rozhodování počítá s posouzením předložených důkazů.
Návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu se podává u exekutora, který ji sepsal, do třiceti dnů ode dne, kdy se navrhovatel o soupisu dozvěděl. Tato lhůta nezačíná až prodejem věci. Exekutor má o návrhu rozhodnout do patnácti dnů od jeho doručení. Listiny je potřeba předložit společně s návrhem; spoléhat pouze na pozdější neformální vysvětlování je rizikové.
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Po neúspěšném návrhu může následovat žaloba
Pokud exekutor včas podanému návrhu nevyhoví, byť jen zčásti, lze podat vylučovací žalobu u exekučního soudu. Lhůta činí třicet dnů od doručení jeho rozhodnutí. Žaloba směřuje proti oprávněnému věřiteli, nikoli jednoduše proti exekutorovi jako osobě, která přišla do bytu. Proti samotnému rozhodnutí o vyškrtnutí není přípustné odvolání. Právě proto záleží na správně zvoleném dalším postupu.
Od podání návrhu na vyškrtnutí až do uplynutí lhůty pro žalobu a následně po dobu řízení o ní se sporné movité věci nesmějí prodat. Neznamená to automatické uznání vlastnictví, ale ochranu před prodejem během této obrany. Pokud je věc vyškrtnuta nebo z exekuce vyloučena a byla zajištěna, zákon upravuje její vrácení. U konkrétního sporu je proto důležité uchovat rozhodnutí, soupis i doklady o doručení.
Zrušení trvalého pobytu má dvě současné podmínky
Babička jako vlastnice může navrhnout zrušení údaje o trvalém pobytu, jestliže vnukovi zaniklo právo objekt užívat a zároveň jej skutečně neužívá. Obě skutečnosti musí prokázat. Nestačí jen existence dluhů ani přání, aby vnuk už na adrese evidován nebyl. Správní poplatek činí 100 korun za každou osobu, jejíž údaj má být zrušen.
Tento správní postup však nenahrazuje obranu proti již provedenému soupisu. Zrušení adresy samo nerozhodne, komu patří konkrétní televize či jiná věc. Pokud se současně řeší vlastnictví majetku, musí vlastník hlídat exekuční lhůty nezávisle na žádosti na ohlašovně. V modelové rodině tak mohou vedle sebe existovat dvě různé úlohy: opravit evidenční údaj a doložit vlastnictví sporných věcí.
exekuce.justice.cz, portal.gov.cz, mv.gov.cz