Instalatéři odhalují: je bezpečné lít vroucí vodu do dřezu?

Sklenice na zavařování jsou vysterilizované a na plotně zůstal hrnec s několika litry vody, která ještě bublá. Nejkratší cesta s ním vede ke dřezu a právě v tuhle chvíli instalatéři zbystří. Kde vede hranice mezi neškodným zvykem a pomalým ničením odpadu?
Jeden hrnec odpad nezničí
Pro uklidnění hned na začátek: občasné slití vody z brambor nebo knedlíků odpad většinou přečká bez následků. Starosti dělá instalatérům až každodenní návyk. Kdo vaří denně a vroucí vodu pokaždé posílá rovnou do odtoku, zatěžuje plastové díly pod dřezem teplotou, se kterou výrobce nepočítal.
Zrádné je, jak dlouho všechno vypadá v pořádku. Plast pod dřezem stárne tiše a první kapky z povoleného spoje nikdo nevidí. Přijde se na ně často až náhodou, třeba při vyndávání čisticích prostředků ze skříňky, a to už voda stihla napáchat škody na nábytku i kolem něj. Účet za opravu pak bývá vyšší než cena nového sifonu.
Přečtěte si také: Češi s kondenzačním kotlem přehlíží 1 nastavení. Spotřebu plynu přitom srazí až o 12 % Nejvíc trpí gumové kroužky pod dřezem
Hned pod dřezem sedí sifon poskládaný z plastových kusů, převlečných matic a gumových kroužků. Voda k nim doteče skoro vařící, protože se ještě nestihla ochladit. S každým dalším metrem odpadu ale voda ztrácí teplo, takže vzdálenější části rozvodů dostanou podstatně mírnější dávku než díly těsně pod odtokem. Gumové kroužky přitom snášejí vysokou teplotu nejhůř: opakovaným zahříváním změknou, přestanou spoj pevně svírat a pod sifonem se objeví kapky.
„Nejčastější závadou nejsou trubky, ale těsnění,“ uvedl pro Kupi.cz instalatér Jan Drobný.
Kdo chce mít klid, ať při úklidu skříňky pod dřezem občas sáhne na matice sifonu. Mokré prsty, světlé mapy nebo nabobtnalá hrana na dně skříňky jsou první varování, že některý spoj povolil.
Přečtěte si také: Objednal si z Temu štípačku dřeva a nečekaná schopnost stroje ho pořádně překvapila Gumová těsnění v sifonu po opakovaném zahřívání měknou a spoj pod dřezem začne prosakovat. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Rozhoduje, z čeho máte odpad
Odpady ve starších domech bývají z PVC. Tento plast je určený zhruba pro teploty do 60 °C, kdežto voda z hrnce má kolem 100 °C. Opakovaným přehříváním PVC měkne a ztrácí tvar. Na deformovaném místě pak snáz uvízne mastnota i zbytky jídla, a proto se takový odpad zanáší rychleji.
Novější rozvody se dělají z polypropylenu, který horkou vodu snáší podstatně lépe. I u něj ale výrobci uvádějí strop kolem 95 °C, takže vroucí voda je pro něj na samé horní hranici. Dobře si s horkem poradí i kovové trubky, u velmi starých kovových rozvodů ale hraje roli jejich celkový stav. Pokud nevíte, jaké trubky vedou od vašeho dřezu, počítejte raději s citlivější variantou.
Keramika nesnáší prudkou změnu teploty
Záleží i na samotném dřezu. Nerezový horkou vodu vydrží bez potíží. U keramiky a smaltu je slabinou teplotní šok. Místo zasažené vařící vodou se ohřeje během okamžiku, zbytek materiálu zůstane studený a pnutí mezi nimi může keramiku nalomit. Smalt zase leží na kovu, který se teplem roztahuje jinak než smalt, takže může popraskat nebo se začít odlupovat. Riziko roste s rozdílem teplot, například když ve dřezu chvíli předtím stála mísa s ledovou vodou na zchlazení spařené zeleniny.
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Jak si s vroucí vodou poradí jednotlivé materiály, shrnuje následující tabulka:
Část Materiál Jak snáší vroucí vodu Odpad PVC (starší domy) Určené zhruba pro teploty do 60 °C, opakovaným přehříváním měkne a ztrácí tvar Odpad Polypropylen (novější rozvody) Podstatně lépe než PVC, výrobci ale uvádějí strop kolem 95 °C Odpad Kov Dobře, u velmi starých rozvodů ale hraje roli jejich celkový stav Dřez Nerez Bez potíží Dřez Keramika, smalt Hrozí prasknutí keramiky a odlupování smaltu po prudkém ohřátí Jak slévat vodu bez rizika
Ochránit odpad zvládnete bez jakéhokoli nářadí. Stačí horkou vodu zchladit dřív, než doteče k sifonu:
Přečtěte si také: Instalatér prozradil: proč sypat sůl do záchodu a jak často to dělat do hrnce před vylitím přilijte pořádnou dávku studené vody, když nespěcháte, nechte vodu v hrnci vychladnout aspoň pod 60 °C, což u plného hrnce trvá i desítky minut, při slévání nechte zároveň téct proud studené vody z kohoutku, aby se obě vody smíchaly už v odtoku.
Vroucí voda navíc není dobrý lék na pomalu odtékající dřez. V ucpaném potrubí totiž stojí a horko na plast působí mnohem déle. Na ucpaný odtok spíš zabere mechanické čištění. Nejdřív zkuste gumový zvon, a když nepomůže, odšroubujte spodní nádobku sifonu a usazeniny vyberte ručně. Na pravidelnou údržbu odpadu se hodí enzymatický přípravek.
Zdroje: https://www.ceskestavby.cz/clanky/horka-voda-z-vareni-nepatri-do-drezu-umyvadla-ani-zachodove-misy-muze-vyjit-draho-35778.html, https://www.vol.at/why-boiling-water-can-damage-drain-pipes/10063943, https://energozrouti.cz/clanek/proc-nikdy-nevylevat-vodu-z-rychlovarne-konvice-do-drezu-lehce-si-nadelate-skodu-za-100-tisic, https://www.hunker.com/2041704/pour-boiling-hot-water-down-drains-winter-damage-pipes-crack, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/42306-vrouci-voda-drez-toaleta
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