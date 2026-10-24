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Instalatéři odhalují: je bezpečné lít vroucí vodu do dřezu?

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Sklenice na zavařování jsou vysterilizované a na plotně zůstal hrnec s několika litry vody, která ještě bublá. Nejkratší...
Instalatéři odhalují: je bezpečné lít vroucí vodu do dřezu?

Instalatéři odhalují: je bezpečné lít vroucí vodu do dřezu?

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 24.10.2026 06:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

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