Křupavý na povrchu, sametový uvnitř: Švédský sypaný koláč s citronem a rozinkami je od nepaměti ideálním moučníkem ke kávě

Kdykoliv dostanu chuť na poctivý
tvarohový , ale absolutně se mi nechce vytahovat vál a vyvalovat těsto, tento švédský moučník ze žmolenky je moje jasná volba. Je až k nevíře, jak jednoduchá příprava to je. Stačí spojit ingredience na máslovou drobenku, vyšlehat tvarohový koláč neuvěřitelně jemnou tvarohovou směs a všechno vrstvit přímo do pečicího plechu. Spodní vrstva žmolenky vytvoří pevný podklad, na který nalijete sametově tekutou náplň, a vršek zasypete zbylou křupavou žmolenkou.
Největší kouzlo se děje při pečení, kdy se máslová nádherně propeče a propojí s nadýchanou tvarohovou vrstvou provoněnou čerstvou drobenka citronovou kůrou, kapkou rumu a vanilkou. Výsledkem je neuvěřitelně vláčný koláč, který se po odležení doslova rozplývá na jazyku.
Můj tip zní: Jakmile koláč vytáhnete z trouby, nechte ho zcela vychladnout a poté ho uložte do chladničky odležet přes noc do druhého dne; tvarohová náplň s pudinkem dokonale ztuhne, chutě se nádherně prolnou a moučník nakrájíte na absolutně čisté a pevné kostky. Recept na sypaný švédský koláč z máslové žmolenky a citrónového tvarohu
Celkový čas přípravy a pečení bez odležování: 80 minut Ingredience potřebné k přípravě Máslová drobenka (sypká směs) 3 hrnky polohrubé mouky (objem hrnku 300 ml) 3/4 hrnku krupicového cukru 1 balíček vanilkového cukru 1 balíček kypřicího prášku do pečiva 6 lžic rostlinného oleje 250 g změklého másla (nebo Hery) 1 lžíce másla na vymazání plechu Tvarohová náplň 750 g tvarohu ve vaničce (3 vaničky) 3 vejce 300 ml plnotučného mléka 1/2 hrnku moučkového cukru 1 balíček vanilkového cukru 1 lžička citronové kůry (z poloviny citronu) 2 lžíce citronové šťávy (z poloviny citronu) 1 balíček vanilkového pudinkového prášku 2 lžíce tuzemského rumu 50 g rozinek (dle chuti) Foto: Cooky.cz, dobrota z plechu Postup při přípravě švédského koláče ze sypaného těsta
1. Do velké mísy prosejte polohrubou mouku, přisypejte krupicový cukr, vanilkový cukr a kypřicí prášek do pečiva.
2. K sypkým surovinám přilijte rostlinný olej a přidejte na kousky nakrájené změklé máslo.
3. Prsty všechno
důkladně propracujte v sypkou žmolenku a necelou polovinu vzniklé drobenky odeberte do misky stranou na závěrečné posypání. Foto: Cooky.cz, těstem vystlané
4. Ve druhé míse smíchejte tvarohy ve vaničce s celými vejci, přilijte plnotučné mléko, přisypejte moučkový cukr i vanilkový cukr.
5. Do tvarohové směsi přidejte nastrouhanou citronovou kůru, přilijte čerstvou citronovou šťávu, kapku tuzemského rumu, přisypejte vanilkový pudinkový prášek a podle chuti i rozinky.
6. Ruční metličkou nebo šlehačem
všechny suroviny vyšlehejte v jemnou a poměrně řídkou tvarohovou náplň.
7. Vyšší pečicí plech
hodně a poctivě vymažte kouskem zchladlého másla. Foto: Cooky.cz, je na řadě další vrstva
8. Na dno vymazaného plechu
nasypejte větší polovinu připravené žmolenky a dlaněmi ji mírně utlačte po celé ploše.
9. Na utlačenou drobenkovou vrstvu
opatrně nalejte veškerou vyšlehanou tvarohovou směs.
10. Povrch tvarohu
rovnoměrně zasypejte odloženým zbytkem žmolenky. Foto: Cooky.cz, žmolenka jako třešnička na závěr
11. Plech vložte do trouby vyhřáté na
165 stupňů a pečte přibližně 50 minut, dokud se okraje nezpevní a povrch nezezlátne.
12. Upečený koláč vyndejte z trouby,
nechte ho zcela vychladnout při pokojové teplotě a poté ho vložte do chladničky na 12 hodin odležet.
13. Vychlazený švédský koláč
nakrájejte ostrým nožem na úhledné kostky a podávejte k čerstvé kávě. Tipy redakce: Tvaroh z vaničky dodá maximální krémovost: Použití jemného tvarohu z vaničky vytvoří s mlékem a pudinkovým práškem nádherně hladký krém, který do druhého dne krásně zpevní. Rozinky namočte předem do rumu: Pokud do náplně přidáváte rozinky, zalijte je ještě před přípravou 2 lžícemi rumu a nechte je 15 minut nasáknout aromatem. Olej v žmolence pro křupavost: Kombinace masla a rostlinného oleje v drobence zajistí, že se spodní korpus krásně prosákne a horní krusta zůstane úžasně křupavá. Neustřihávejte čas odležení: Krájení koláče ještě před vychladnutím se vyhněte; teprve po nočním odpočinku v lednici náplň ztuhne a řezy si udrží dokonalý tvar. Bohaté vymazání plechu: Plech vymažte opravdu štědrou vrstvou másla, aby se spodní vrstva žmolenky nepřipekla ke dnu a doplňkově získala úžasné máslové aroma.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková