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Křupavý na povrchu, sametový uvnitř: Švédský sypaný koláč s citronem a rozinkami je od nepaměti ideálním moučníkem ke kávě

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Vyzkoušejte krémový švédský tvarohový koláč ze žmolenky s citronovou šťávou a rumem. Neuvěřitelně vláčný sypaný moučník bez válení těsta upečený za 50 minut.
Obrázek k receptu na švédský koláč

Obrázek k receptu na švédský koláč

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na švédský koláč
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 24.10.2026 06:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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