Vyzkoušela jsem sérum Balea s retinolem za 119 Kč: Po několika týdnech přišlo překvapení

Vyzkoušela jsem pleťové sérum Balea Beauty Collagen s retinolem, které zaujme svou nízkou cenou 119 Kč i slíbenými účinky, mezi které patří hydratace a snižování výskytu vrásek. Jak si sérum vedlo v mém testu?
Sérum Balea Beauty Collagen jsem vyzkoušela také v samostatném testu dvou pleťových sér z drogerie. Pokud vás zajímá, jak si vedlo ve srovnání s konkurenčním produktem, přečtěte si i
srovnání obou sér. Nízká cena, překvapivý účinek
Pleťové sérum privátní značky drogerie dm jsem původně chtěla otestovat kvůli nízké ceně. Za 119 Kč slibuje zlepšení elasticity pleti, vyhlazení pokožky i stimulaci vlastní tvorby kolagenu – zkrátka se zdá, že toho vzhledem k ceně nabízí spoustu.
Testovala jsem ho několik týdnů a první výsledky se překvapivě dostavily už po týdnu. Balea Beauty Collagen Retinol – základní parametry
Parametr Informace Název produktu Balea Beauty Collagen pleťové sérum s retinolem Typ produktu Pleťové sérum proti známkám stárnutí Objem 30 ml Cena 119 Kč Prodejce dm drogerie markt Hlavní aktivní látky Retinol, retinyl palmitát Další zajímavé složky Glycerin, mandlový olej, olej ze sóji, vitamin E, derivát vitaminu C Deklarované účinky Hydratace, vyhlazení a zpevnění vzhledu pleti Parfemace Ano Konzistence Sérum Způsob aplikace 2–3 kapky na vyčištěnou pleť obličeje, krku a dekoltu Doporučené použití Ráno a večer podle potřeby dle pokynů výrobce Vlastnosti Veganské složení Koncentrace retinolu Výrobce ji veřejně neuvádí Země výroby Itálie
Sérum má krémovou konzistenci a nanáší se pomocí pipety.
Aplikace není úplně nejjednodušší, vzhledem k aplikátoru by bylo ideální tekutější sérum. Na pokožce ale sérum účinkuje fantasticky. Snadno se rozmazává a během několika vteřin se vstřebá. To u levnější kosmetiky není vždy samozřejmostí, proto jsem to ocenila. Sérum s retinolem Balea mě oslovilo přívětivou cenou a pozitivními recenzemi uživatelů. Foto: Adéla Novotná/Kapitalio.cz
Sérum podle mého názoru výrazně hydratuje. Na pleti vytváří jakousi příjemnou vrstvu, která se na ní drží a účinkuje tak poměrně dlouho. Dodržovala jsem doporučení výrobce a používala jsem sérum
dvakrát denně: ráno a večer před spaním, vždy na vyčištěnou pleť. Po séru jsem nanesla ještě hydratační krém a v ranních hodinách také SPF.
Sérum předčilo má očekávání. Hned v prvních dnech jsem si ověřila, že hydratuje, po týdnu jsem zaznamenala nepatrný
úbytek jemných vrásek na čele. Nemám výrazné vrásky, ale přesto tam jsou – hlavně na čele a kolem úst, což mě trápí. V dalších týdnech se mi čelo víceméně vyhladilo, a to mě upřímně překvapilo a potěšilo. U tak levného séra jsem jednoduše neměla příliš velká očekávání.
Verdikt je takový, že sérum rozhodně budu používat i nadále, vzhledem k nízké ceně to ani nijak neublíží mojí peněžence. Uvidíme, jaké výsledky přinese za dalších pár měsíců používání – o tom určitě budu také informovat.
Sérum má krémovou konzistenci a jakmile ho bude v lahvičce málo, nejspíš bude náročné ho nabírat. Foto: Adéla Novotná/Kapitalio.cz
Celkově sérum hodnotím na velmi pozitivních 85 %. Výrobce sérum doporučuje uživatelkám od 45 let, já bych se ho nebála doporučit
i mladším uživatelkám, které chtějí do své péče postupně zařadit retinoidy. Vyplatí se sérum Balea Beauty Collagen s retinolem?
Sérum Balea Beauty Collagen s retinolem mě mile překvapilo především svými hydratačními účinky a tím, jak se po několika týdnech používání změnil vzhled jemných vrásek na čele. Za 119 Kč podle mé zkušenosti nabízí příjemnou péči o pleť, od které jsem původně tolik nečekala.
Je ale potřeba počítat s tím, že výrobce neuvádí koncentraci retinolu, a nelze proto spolehlivě posoudit jeho sílu ani očekávat stejné výsledky jako u přípravků s přesně deklarovaným obsahem retinoidů. Pokud hledáte cenově dostupné hydratační sérum a chcete vyzkoušet produkt s retinolem, Balea podle mé zkušenosti
stojí za pozornost. Pokud je pro vás hlavním cílem intenzivní péče proti vráskám, vybírala bych také podle koncentrace a celkového složení produktu.
Zdroj: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, vlastní zkušenost a recenze redaktorky Adély Novotné