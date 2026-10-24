Isdammen: arktické jezero, na kterém závisí pitná voda celého města

Isdammen: arktické jezero, na kterém závisí pitná voda celého městaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 24.10.2026 06:45
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