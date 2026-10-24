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Isdammen: arktické jezero, na kterém závisí pitná voda celého města

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Hlavní či lépe řečeno správní město Špicberků Longyearbyen má přibližně 2 500 obyvatel a všichni jsou závislí na jednom zdroji vody z jezera…
Adventdalen_IMG_0118_Isdammen_rk_136816

Adventdalen_IMG_0118_Isdammen_rk_136816

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 24.10.2026 06:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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