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Od návrhu unikátní průhledné kaple uplynulo 15 let, teď se podařilo vyrobit lavici

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Pomalu, ale jistě vzniká na Křesťanském vrchu v Klatovech unikátní kaple. Měla by být průhledná, s oranžovým nádechem a z jediného epoxidového odlitku. Návrh pochází už z roku 2011, první výraznější prvek v podobě lavice však instalovali až teď. Projekt financují z darů.
Od návrhu unikátní průhledné kaple uplynulo 15 let, teď se podařilo vyrobit lavici

Od návrhu unikátní průhledné kaple uplynulo 15 let, teď se podařilo vyrobit lavici

Zdroj: Jan Šépka
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 07:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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