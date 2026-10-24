Od návrhu unikátní průhledné kaple uplynulo 15 let, teď se podařilo vyrobit lavici

Od návrhu unikátní průhledné kaple uplynulo 15 let, teď se podařilo vyrobit laviciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Od návrhu unikátní průhledné kaple uplynulo 15 let, teď se podařilo vyrobit laviciZdroj: Jan Šépka
Článek byl publikován 24.10.2026 07:01
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