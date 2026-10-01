Houbaři sbírají ryzce smrkové, ale málokdo ví, co přijde na toaletě

Představte si typický říjnový večer. Na stole voní ryzce smrkové na másle, v lese jste je poznali bez zaváhání: oranžový klobouk se zelenými skvrnami, mrkvově zbarvené mléko, smrkový podrost. Ráno přijde šok. Moč v míse má barvu tmavého čaje, možná připomíná ředěné červené víno. Srdce se rozbuší, hlavou proletí slovo „krev“. Jenže v naprosté většině případů jde o nevinný trik přírody, o kterém české houbařské atlasy mlčí.
Proč české atlasy o zbarvení moči po ryzcích mlčí
Projděte si hesla ryzce smrkového (
Lactarius deterrimus) na Myko.cz, NaHoubách.cz nebo v materiálech Správy NP Šumava. Všude najdete precizní popis plodnice, vazbu na smrkové porosty, sezónu od července do listopadu, kulinární doporučení. Zmínku o tom, co se stane s vaší močí po vydatnější porci? Nikde.
Důvod je prostý. Atlasy slouží k určování druhů v lese. Efekt, který se projeví až doma na toaletě, do tohoto formátu nezapadá. Houbař tak odchází z lesa s košíkem správně určených ryzců, ale bez jediného varování před tím, co ho čeká příští ráno.
Seskviterpenoidy: barevná chemie ukrytá v oranžovém mléku
Za celým jevem stojí skupina chemických látek s komplikovaným názvem: azulenové a hydroazulenové seskviterpenoidy s guaianovým skeletem. V neporaněné plodnici ryzce smrkového i jeho příbuzného ryzce pravého (
Lactarius deliciosus) se nachází oranžový ester, který odborná literatura označuje jako sloučeninu 40. Jakmile houbu rozříznete, naběhne celá kaskáda přeměn: vznikají alkoholy, aldehydy a intenzivně zbarvené produkty jako lactaroviolin nebo deterrol.
Právě tyto barevné sloučeniny se podle odborného přehledu publikovaného v časopise
Czech Mycology dostávají do organismu a vylučují se ledvinami. Moč pak získává hnědý, hnědočervený nebo přímo načervenalý odstín. Přesný metabolický osud jednotlivých pigmentů v lidském těle dosud nebyl detailně zmapován, jisté je ale jedno: efekt je přechodný a v odborné literatuře ho nikdo nespojuje s poškozením ledvin ani jiných orgánů.
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Historicky nejstarší vědecký záznam pochází z roku 1953, kdy odborný článek popsal zbarvení moči po konzumaci ryzce pravého. Novější přehledové práce jev rozšiřují na celou skupinu oranžovomléčných ryzců, tedy i na ryzec smrkový. Zajímavé je, že druhy s červeným mlékem, například
Lactarius sanguifluus, tento efekt podle dostupných zdrojů nevyvolávají. Kdy jde o neškodný pigment a kdy o signál pro lékaře
Tady přichází klíčová otázka. Jak odlišit nevinné zbarvení od skutečné krve v moči?
Pravidlo je jednoduché. Pokud jste den předtím jedli ryzce a moč má neobvyklou barvu, ale necítíte žádnou bolest, pálení ani horečku, s vysokou pravděpodobností pozorujete právě onen pigmentový efekt. Zbarvení by mělo odeznít během několika močení; jeden český houbař na diskusním fóru v roce 2024 popsal, že „to vydrží na několikrát“ a zpočátku ho to „trochu vyděsilo“.
Zpozornět je třeba v těchto situacích:
Červená nebo hnědá moč přetrvává déle než jeden až dva dny a nemáte jasnou spojitost s jídlem. Objeví se bolest v podbřišku, pálení při močení nebo horečka. V moči vidíte sraženiny. Nejedli jste ryzce ani jinou potravinu, která moč barví (typicky červenou řepu).
Britská zdravotnická služba NHS řadí krev v moči mezi příznaky, které si zaslouží lékařské vyšetření. Zároveň ale upozorňuje, že moč dokáže obarvit i řepa, a právě řepa spolu s ryzci patří mezi klasické „falešné poplachy“, které zbytečně plní čekárny urologů.
Ryzec smrkový na českém trhu: co říká aktuální legislativa
Ryzec smrkový patří mezi druhy, které smíte legálně prodávat na trzích i v obchodech. Aktuálně platná
vyhláška č. 397/2021 Sb. ho výslovně uvádí na seznamu volně rostoucích hub určených k prodeji, a to vedle ryzce pravého. Starší vyhláška č. 157/2003 Sb., na kterou se občas odkazují zastaralé texty, už neplatí.
Pro kupujícího z toho plyne jediné: ryzec smrkový na trhu je zcela legální a bezpečný druh. Žádný prodejce vám ale nepřiloží letáček s upozorněním na barvu moči po konzumaci. A to je škoda, protože právě u tržních hub, kde si kupující nemusí být stoprocentně jistý druhem, může nečekané zbarvení vyvolat zbytečnou paniku.
Jak ryzec smrkový bezpečně poznat a na co si dát pozor
Správné určení houby zůstává důležitější než jakýkoli efekt po konzumaci. Ryzec smrkový roste výhradně pod smrky, jeho klobouk má oranžový až světle hnědavý odstín s charakteristickými zelenými skvrnami nebo soustřednými kruhy. Po rozříznutí vyteče hojné mrkvově oranžové mléko a poraněná místa postupně zelenají, výrazněji než u příbuzného ryzce pravého, který preferuje borovice a mívá na třeni nápadné důlky.
Obecná zásada pro sběr divokých hub platí dvojnásob u druhů, které dokážou překvapit i po kuchyňské úpravě: sbírejte jen to, co bezpečně poznáte. Těhotné ženy, malé děti, senioři a lidé s oslabenou imunitou by měli ke konzumaci volně rostoucích hub přistupovat obezřetněji, zde ovšem kvůli obecné potravinové bezpečnosti, nikoli kvůli samotnému pigmentovému efektu.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková