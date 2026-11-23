Muž pohotově pomohl zabránit další tragédii. Zajistil po havárii autobus před převrácením
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Muž pohotově pomohl zabránit další tragédii. Zajistil po havárii autobus před převrácenímZdroj: Jindra Radová, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
Článek byl publikován 23.11.2026 16:07
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