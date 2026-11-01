Snímek o slavné podvodnici se stal filmovou senzací a míří do českých kin. Skutečný příběh má hodnocení neuvěřitelných 97 %

Není sestrou Sherlocka Holmese ani Katie Holmes. Pokud vám ale jméno
Elizabeth Holmes nic neříká, možná si vzpomenete na její revoluci v medicíně. Její společnost Theranos měla díky několika kapkám krve změnit způsob, jakým lidé podstupují lékařská vyšetření. Z ambiciózního projektu se však stal jeden z největších technologických skandálů posledních let. Po úspěšném seriálu Kauza Theranos s Amandou Seyfried v hlavní roli, za niž herečka získala cenu Emmy, se tento příběh vrací na scénu. K ženě, která se z miláčka Silicon Valley proměnila v odsouzenou podvodnici, se tentokrát vrací dokument Uvidíš všechno. A zájem o něj předčil všechna očekávání.
Snímek režisérů
Nathana Fieldera a Lance Oppenheima se stal hitem mezi filmovými fanoušky. Na Rotten Tomatoes si drží 97 % od filmových kritiků i diváků. Na Letterboxdu se navíc dostal na samotný vrchol žebříčku nejlépe hodnocených celovečerních filmů všech dob.
„Společně vás provedou křehkým světem, který si kolem sebe Elizabeth Holmes pečlivě vystavěla a bude jen na vás, co si z filmu odnesete a hlavně čemu se rozhodnete věřit," uvedl na adresu tvůrců Jan Slanina z distribuční společnosti Aerofilms, která vypouští snímek do českých kin už 5. listopadu 2026.
Tři roky s Elizabeth Holmes
Dokumentarista a tvůrce satirických pořadů Nathan Fielder dostává neobvyklou příležitost. Holmes ho pozve k sobě domů, aby zachytil posledních 34 dní před jejím nástupem do vězení. Přestože byla odsouzena za podvod, svou vinu dál odmítá a před kamerou nemá být žádná otázka tabu. Ve filmu také
zazní následující rozhovor:
Nathan Fielder:
„Opravdu máte pocit, že jste neudělala nic špatného?“ Elizabeth Holmes: „Neudělala.“ Nathan: „Kde se to tedy pokazilo? Jak jste se dostala do situace, ve které jste teď?“ Elizabeth: „Kéž bych to věděla. Nevím. Vůbec tomu nerozumím.“
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Geniální vizionář, nebo vyšinutý sociopat? Nový 4hodinový dokument nemilosrdně svléká Elona Muska do naha
Zachycena je například chvíle, kdy si nechává nasnímat obličej a tělo, aby po jejím nástupu do vězení mohl vzniknout hologram, se kterým budou její partner Billy Evans a jejich malé děti moci komunikovat. Během snímání jí fotograf říká, kdy má zavřít oči nebo otevřít ústa. Zatímco technologie má rodině pomoci překlenout její nepřítomnost, po tváři se jí kutálí slza.
Uvidíš všechno se ale také zabývá tím, jak Holmes dokázala přesvědčit tolik vlivných lidí a proč její pečlivě budovaný obraz tak dlouho fungoval. Zároveň diváka nutí přemýšlet, nakolik může dokumentární kamera skutečně odhalit člověka, který se celý život snažil řídit tím, jak ho ostatní vnímají.
Z původně zamýšleného portrétu se během tří let natáčení stává rozsáhlý projekt, v němž se skutečnost prolíná s fikcí. Výsledkem je žánrově neuchopitelný téměř tříhodinový snímek na pomezí dokumentu, thrilleru a komedie.
Foto: A24 Amanda Seyfried a nečekaná pomoc Emmy Stone
Amanda Seyfried se do dokumentu Uvidíš všechno nezapojila jen jako herečka, která si zopakuje svou slavnou roli. Nathan Fielder jí nejprve ukázal záběry skutečné Holmes, jak sleduje právě tento seriál. Ředitelka Theranosu se při něm rozplakala a požádala o vypnutí videa. Seyfried tak mohla na vlastní oči vidět, jak žena, kterou hrála, reaguje na její ztvárnění. Nakonec se natáčení zúčastnila a Holmes zastoupila v rekonstrukcích událostí, kam se kamera nedostala.
PSALI JSME TAKÉ: Umělá inteligence unikla z izolace, nabourala se do cizích systémů a zahlazovala stopy. Netflix ukazuje skutečný případ
K tomu, že se Seyfried do projektu zapojila, přispěla i
Emma Stone. S Fielderem spolupracovala na seriálu The Curse a poradila tvůrcům herečku oslovit. Původně chtěli znát jen její názor na natočený materiál. Když se však Seyfried nabídla, že Holmes znovu ztvární, otevřela se tvůrcům nová možnost, jak pokračovat v příběhu i poté, co jejich hlavní postava nastoupila do vězení. Foto: Disney+ Kritici i diváci jsou zajedno
Rotten Tomatoes aktuálně uvádí totožné hodnocení od filmových kritiků i ověřených diváků, a to 97 %. Nadšení publika přitom nejlépe vystihují samotné uživatelské recenze. „Co to sakra bylo?! Právě jsem viděl dokument, který bude nejlepším filmem příštího roku,“ napsal spokojený divák. Další přiznává, že je snímek místy tak nepříjemný, až od něj nelze odtrhnout oči. A ani téměř tříhodinová stopáž nepředstavuje problém – jeden z recenzentů nedokázal přijít na jedinou scénu, kterou by z filmu vystřihl.
„Jen málokterý film tak přesně vystihuje rozpory a nejistoty dnešní doby,“ uvedl ve své recenzi deník The New York Times. Snímek je mimo jiné promyšlenou a znepokojivou úvahou o vztahu mezi dokumentaristy a lidmi, které natáčejí. Právě otázka, co je skutečnost a nakolik můžeme věřit tomu, co vidíme, patří k hlavním důvodům, proč film tolik zaujal kritiky.
ČTĚTE TAKÉ: Zotročení lidé na starých fotkách mrkají a smějí se. Nový dokument Netflixu od autorky nominované na Oscara schytává kritiku kvůli AI
Podobně o něm
uvažuje i The New Yorker. Fielderův způsob natáčení postupně obrací pozornost také k samotnému režisérovi a nutí ho přehodnocovat vlastní představy o Holmes i o lidském chování. Výsledkem je film plný paradoxů, který dokáže být navzdory svému nepříjemnému tématu až překvapivě poetický.
Na
Letterboxdu má snímek průměr 4,7 z 5 a vyšplhal se na samotný vrchol žebříčku nejlépe hodnocených filmů – pokud tedy opomineme koncertní záznam Radiohead a dva televizní seriály – Bratrstvo neohrožených a Fullmetal Alchemist: Bratrství.
V kinech se dostavil úspěch, který není pro takový projekt běžný. Během zahajovacího víkendu utržil v Severní Americe přibližně 15,6 milionu dolarů, přestože se promítal pouze v 855 kinech. Výroba stála zhruba 7 milionů dolarů a celkové náklady na výrobu a propagaci nepřesáhly 10 milionů. Z dokumentu, který měl původně zachytit poslední týdny svobody odsouzené podnikatelky, se tak stal jeden z největších filmových fenoménů letošního roku.
Foto: A24 Zdroje: Los Angeles Times, Aerofilms, RottenTomatoes, Letterboxd, People, Variety, New York Times, The New Yorker