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Owen Wilson a pařba na festivalu. Slavný komik láká na odvázanou komedii bez zábran

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Koncerty jsou zlo, tedy hlavně pro svědomité otce. O tom se přesvědčí hrdina komedie Rolling Loud: Bez zábran (Rolling Loud).
Owen Wilson a pařba na festivalu. Slavný komik láká na odvázanou komedii bez zábran

Owen Wilson a pařba na festivalu. Slavný komik láká na odvázanou komedii bez zábran

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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