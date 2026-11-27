Silnice prvních tříd jsou většinou mokré nebo na nich po chemickém ošetření zůstává rozbředlý sníh. Horší podmínky panují především v Beskydech a dalších výše položených oblastech. Na Opavsku leží na vozovkách místy až pět centimetrů sněhu, objevit se může také náledí a námraza. Sněhové přeháňky mohou navíc snižovat dohlednost.
„V souvislosti se sněžením se navýšil běžný počet dopravních nehod. Policisté vyjížděli od čtvrtka do pátečního rána ke zhruba stovce událostí, zatímco roční průměr činí přibližně 30 nehod denně. Nejednalo se však o vážné nehody, zpravidla šlo o takzvané ťukance a plechy,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská.
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Jedna z výraznějších komplikací vznikla na 352. kilometru dálnice D1 při výjezdu z Ostravy směrem na Olomouc. Kamion tam v noci narazil do svodidel a převrátil se na bok. Kolem 6:40 zasahoval také do vozovky, jeden jízdní pruh ale zůstával průjezdný. Řidič se nezranil a dechová zkouška u něj vyloučila alkohol.
Po páté hodině ráno se stala další nehoda na dálnici D48 u Starého Jičína ve směru na Olomouc. Řidička osobního auta při předjíždění zřejmě narazila do návěsu kamionu. Ani tato nehoda si nevyžádala zranění a obě vozidla skončila v odstavném pruhu.
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Situace se naopak zlepšila na komunikacích, které ve čtvrtek blokovaly uvízlé kamiony. Provoz byl plně obnoven na silnici I/68 od hraničního přechodu v Mostech u Jablunkova směrem na Třinec. Silnice I/57 mezi Fulnekem a Vrchy je znovu sjízdná také pro nákladní vozidla.
Hasiči od čtvrtečního odpoledne do 22 hodin zasahovali u 24 událostí souvisejících se sněžením, během noci přibylo dalších jedenáct. „Stejně jako v předchozích hodinách šlo především o pomoc zapadlým nákladním a osobním vozidlům, která komplikovala provoz na komunikacích,“ sdělila mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová.
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Silničáři měli napilno v celé republice. Za uplynulých 24 hodin najely sypače s radlicemi na dálnicích a silnicích první třídy 62 505 kilometrů. Spotřebovaly 4678 tun soli a 1,6 milionu litrů solanky. Sněžit má v Moravskoslezském kraji také během pátku, k večeru by ale mělo srážek ubývat.
„Jezděte s maximální opatrností. Apel platí také pro chodce, kteří by měli brát na zřetel, že brzdná dráha vozidel se na mokrých silnicích nebo vozovkách pokrytých sněhem a ledem i několikanásobně prodlužuje,“ doplnila Štětínská.