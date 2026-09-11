HMD dokončuje model Key 2 a tablet Xplora Go PadPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
HMD dokončuje model Key 2 a tablet Xplora Go Pad
WhatsApp dle očekávání pracuje na podpoře AI agentů ve své aplikaci. Ta umožní připojit AI agenty třetích...
Apple v tomto týdnu vstoupil do nové kategorie mobilů, ohebné. Dočkali jsme se uvedení iPhone Duo, což je...
Google stále vylepšuje své aplikace služby. Někdy přidá drobnost, jindy zásadní integraci další služby....
Značka Dreame měla v rámci veletrhu IFA v Berlíně vskutku velkou expozici, patřil jí dokonce jeden celý...
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