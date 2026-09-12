Naplnila šálek popelem a zalila okurky. Po dvou týdnech nestíhala sbírat, plody rostly jeden přes druhý

V červenci je okurková sezóna v plném proudu. Nezřídka se však stává, že úroda okurek nevypadá tak, jak by si pěstitelé představovali – okurek je málo nebo už malé plody žloutnou a zasychají.
Důvodem je v tomto případě nedostatek živin. Okurka platí v zelenině za jednoho z největších nenasytů a úrody se dočkáte jen tehdy, zaručíte-li jí odpovídající množství potřebných prvků. Hnojení okurek v létě se neobejde bez fosforu, draslíku a hořčíku. Živiny okurkám dodáte různými způsoby
Okurky hnojí pěstitelé různými způsoby, nevyhne se ale nikomu. Někteří volí hotová komplexní hnojiva ze zahradnictví, která obsahují vyvážené množství živin a s nimiž se jednoduše manipuluje. Jiní dávají přednost hnojivům, která si
vyrobí sami z toho, co jim nadělí příroda. V každém případě je však lepší vyhnout se minerálním hnojivům – s nimi může často dojít k předávkování rostlin, které se poté podepíše na kvalitě plodů. Dlouhodobé používání syntetických hnojiv může mít také neblahý vliv na kvalitu půdy. Pozvěte k hnojení okurek popel
K bohatému kvetení a úspěšnému plození potřebují okurky dostatek fosforu a draslíku. Bez nich budou plody zasychat nebo zůstanou malé a matné, navíc se
nedostatek živin podepíše i na jejich chuti. To, že okurkám tyto prvky chybí, vám napoví také jejich listy, které začnou nabírat šedozelený nebo načervenalý odstín a jejich kraje mohou usychat.
O tyto prvky se dokáže postarat tekuté hnojivo z popela – buď z dřevěného, nebo ze spálené slunečnicové natě. Jeden šálek popela zalejte litrem vlažné vody, promíchejte a nechte po dobu jednoho dne stát.
Poté sceďte a rozřeďte dalšími pěti litry vody. Hnojení okurek by mělo být prováděno pravidelně, a to minimálně jednou za dva týdny. Zpozorujete-li, že okurky přestávají kvést, žloutnou nebo mají hořkou chuť, začněte je přihnojovat častěji. Zdroj fotografie: Pixabay Při hnojení okurek se osvědčí cibulové slupky
Kromě fosforu a draslíku jsou okurky v létě náročné také na hořčík. Při jeho nedostatku přicházejí rostliny o potřebný chlorofyl a dochází k chloróze, při níž
listy rostlin blednou (jen žilky zůstávají zelené) a mohou opadávat. K tomu, aby k takové situaci nedošlo, vám pomůže hnojení okurek za pomoci cibulových slupek. Ty nejen, že dodají rostlinám potřebný hořčík a draslík, ale mají také fungicidní účinky.
K výrobě hnojiva můžete použít slupky
z klasické žluté, červené i bílé cibule. Šálek cibulových slupek zalejte litrem vody a nechte přes noc macerovat. Druhý den směs sceďte, výslednou tekutinu zřeďte vodou v poměru 1:5 a okurky vydatně zalijte – každá rostlina si zaslouží dva až tři litry. Cibulové slupky můžete také zahrabávat přímo do záhonu, kde se postupně rozloží a zeminu obohatí o důležité látky.
VIDEO Co dělat, když plody okurek zasychají
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři