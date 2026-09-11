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Nové Tecno Camon Slim 5G sází na zajímavý design a komunikaci bez signálu

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Tecno v červnu rozšířilo sérii Camon o verzi Slim, ale jednalo se o LTE model. Nyní do nabídky přidává Tecno Camon Slim 5G, ale nejde...
Nové Tecno Camon Slim 5G sází na zajímavý design a komunikaci bez signálu

Nové Tecno Camon Slim 5G sází na zajímavý design a komunikaci bez signálu

Zdroj: Tecno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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