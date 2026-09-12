Narodil se jen se 2 % mozku, lékaři mu koupili rakev ještě před porodem. Dnes mu mozek dorostl na 80 % a učí se chodit

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Narodil se jen se 2 % mozku, lékaři mu koupili rakev ještě před porodem. Dnes mu mozek dorostl na 80 % a učí se choditPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Tento chlapeček je skutečný medicínský zázrak. Narodil se jen se 2 % mozkové hmoty. Navzdory tomu je to dnes téměř zdravý kluk.
dětská rakev
Zdroj: Freepik
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