Ani kartou, ani v hotovosti. Od září v Lidlu můžete zaplatit úplně jinak

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Když u pokladny přiložíte kartu k terminálu, banka společně s karetní asociací si z každé transakce strhne průměrně půl procenta. Pro vás neznatelný zlomek, pro velké řetězce obrovský problém. Sedm největších tuzemských obchodních sítí odvedlo jen za rok 2022 na těchto poplatcích astronomických 1,4 miliardy korun, jak vyčíslil Svaz obchodu a cestovního ruchu.
Právě tato suma žene obchodníky k hledání alternativ, které by je zbavily závislosti na globálních karetních korporacích. Lidl od září zkouší jednu z nich – službu Cvak, která funguje na principu přímého převodu z účtu na účet. Jenže pozor: standardní sazba Cvaku činí 0,8 procenta, což je víc než u běžných karet. Velcí hráči si však vyjednávají individuální podmínky a hlavně – prolomí monopol Visa a Mastercard.
Pro běžného zákazníka se ale nezmění vůbec nic. Žádné slevy za použití nové metody Lidl nenabízí. Rohlíky a máslo budou stát stejně jako předtím. Ušetřené miliony zůstanou v kase řetězce, ne ve vaší peněžence.
Jak vlastně platba bez karty funguje
Technicky jde o takzvaný převod A2A – Account to Account. Peníze putují přímo z vašeho bankovního konta na účet obchodníka, aniž by se do toho vložila platební karta nebo její šestnáctimístné číslo. Celý proces vyžaduje spárování aplikace Lidlu s mobilním bankovnictvím. U pokladny pak stačí otevřít bankovní aplikaci v telefonu a platbu potvrdit – jedinou podmínkou je stabilní internetové připojení.
Pozor, abyste si to nepletli se starší funkcí Lidl Pay z věrnostního programu Lidl Plus. Ta totiž stále funguje přes uloženou platební kartu. Nový systém má sloužit mimo jiné jako pojistka pro chvíle, kdy tradiční karetní sítě postihne technický výpadek. Výhodou je také kratší digitální stopa – do procesu se nezapojují mezinárodní karetní asociace a data o nákupu zůstávají pouze mezi bankami a obchodem.
Služba Cvak, spuštěná začátkem roku 2024, se do doby integrace v Lidlu stihla v Česku rozšířit mezi více než 4 000 drobných živnostníků a zhruba 16 000 e-shopů.
Kdo to může využít a co když mám jinou banku
Tady přichází první komplikace. Plnou integraci přímo v bankovní aplikaci momentálně nabízejí pouze Air Bank a Moneta Money Bank – tedy instituce, které za vývojem technologie stojí. Klienti Fio banky nebo mBank si na plnou podporu musí ještě počkat.
Co když máte účet jinde? Rozhraní služby Cvak vám po naskenování QR kódu automaticky nabídne možnost zaplatit přes Google Pay, Apple Pay nebo běžným zadáním údajů z karty. Původní myšlenka obcházení karet se tím sice trochu stírá, ale fungovat to bude.
Zavádění neprobíhá naráz. Postupně se rozšiřuje napříč celou sítí 326 českých prodejen Lidlu. Řetězec slibuje, že se časem možnost otevře všem bez ohledu na mateřskou banku – technické provedení se ukáže v průběhu podzimu. V tomto směru má náskok konkurenční Albert, který přímé platby z bankovního účtu zprovoznil ve své aplikaci už před více než rokem.
Pokud jde o bezpečnost, proces se nijak neliší od běžného odeslání peněz přes telefon. Transakci autorizujete přímo ve svém bankovním rozhraní pomocí otisku prstu, skenu obličeje nebo číselného PIN kódu. Jelikož nikde nevyplňujete údaje z platební karty, nehrozí jejich zkopírování ani zneužití při případném úniku dat z obchodních systémů. Zabezpečení garantuje přímo licencovaná Air Bank spadající pod skupinu PPF.
V obchodech každopádně nenastává žádná platební revoluce. Nová služba představuje pouze další možnost volby a nikdo vás k jejímu používání nenutí. V aplikaci ji lze kdykoli vypnout nebo nechat zcela bez povšimnutí. Kdo dává přednost mincím, bankovkám, plastové kartě nebo hodinkám, může u pokladen pokračovat přesně tak, jak byl zvyklý.
Zda se novinka vyplatí, závisí čistě na osobních preferencích. Praktický smysl dává hlavně pro majitele účtů u podporovaných bank, kterým vyhovuje správa plateb přímo přes mobilní bankovnictví. Rychlým převodům mezi účty vyjadřuje podporu i Česká národní banka, která prostřednictvím platformy Národní fórum pro platby vnímá tyto technologie jako zdravou konkurenci pro zavedené karetní korporace. Z pohledu běžného nakupujícího však zůstává stav neměnný – ušetřené miliony zůstanou na straně řetězce a vy zaplatíte přesně tolik, kolik ukazuje cenovka na regálu.
Zdroje článku: Echo24.cz, Zodpovime.cz, arecenze.cz, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová