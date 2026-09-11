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WhatsApp pracuje na podpoře externích AI agentů. V aplikaci bude možné jich mít až pět

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WhatsApp dle očekávání pracuje na podpoře AI agentů ve své aplikaci. Ta umožní připojit AI agenty třetích stran a komunikovat s nimi podobně, jako kdyby...
WhatsApp pracuje na podpoře externích AI agentů. V aplikaci bude možné jich mít až pět

WhatsApp pracuje na podpoře externích AI agentů. V aplikaci bude možné jich mít až pět

Zdroj: Dotekamanie.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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